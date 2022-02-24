Никакого ажиотажа: в магазинах и банкоматах Волгограда очередей нет

Волгоградцы сохраняют спокойствие: не сметают гречку и не снимают наличку. Фото: Юлия Данильченко

Еще вчера самой популярной среди волгоградцев темой были цены на продукты. Сегодня же, после объявления спецоперации России на Донбассе, жителей региона волнует, не пора ли запасаться гречкой и снимать наличку. «КП-Волгоград» оценила обстановку в банках и магазинах центра города-героя.

НИКАКОЙ ПАНИКИ НЕТ

Утром 24 февраля на финансовых и фондовых рынках сложилась непростая ситуация. Отмечается падение рубля, доллар и евро резко подскочили, как и цена на нефть. Эксперты говорят, что такого не было с 2014 года. Однако все происходящее нужно воспринять спокойно.

Собственно, волгоградцы так и поступают. Мало кто ринулся снимать наличные на «всякий случай». В четырех популярных банках в Центральном районе тишина. Очередей нет. Если кто-то и заглянул сюда в утренние часы, то исключительно по вопросам, никак не связанным с событиями на Донбассе.

- Я вношу деньги на карту, - даже как-то удивилась на вопрос о цели визита в банк женщина.

В магазинах тоже совершенно обычная посещаемость. Фото: Юлия Данильченко

Такая же обстановка у трех банкоматов в «Пирамиде». И в большом гипермаркете, расположенном там же. Отдел с гречкой пустует. Пока никакого ажиотажа нет.

В Сбербанке тоже негусто в утренние часы. Фото: Юлия Данильченко

Эксперты рекомендуют не предпринимать никаких действий, несмотря на возникшую ситуацию и логичную панику. Она пройдет. Обстановка станет более ясной. А сейчас лучше оказать поддержку друг другу в эти «непростые времена», советует Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Bitkogan. Такие же советы дает известный волгоградский медиамагнат Вячеслав Черепахин.

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