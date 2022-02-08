В центре Волгограда возле автовокзала построят 25-этажные дома

Пустырь на Пархоменко застроят высотками. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В центре Волгограда рядом с будущим транспортно-пересадочным узлом на склоне между улицей Пархоменко, автовокзалом, храмом Сергия Радонежского и железной дорогой решили построить элитные высотки. Застройщик планирует возвести четыре 25-этажных дома и один 13-этажный. На 10 февраля 2022 назначены публичные обсуждения – компания-застройщик просит увеличить максимальную высоту домов с 75 до 78 метров и уменьшить количество машиномест на треть, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы.

Склон от центрального автовокзала до храма имеет перепад высот до 20 метров. На территории будущей стройплощадки есть два засыпанных оврага и масса подземныХ коммуникаций. Сейчас участок до конца 2028 года в аренде у ООО «МСК» («Мостстройкомплекс»). Фирма московская, но с волгоградскими корнями. На первом этапе она планирует построить 11-этажку и 24-этажку со встроенными офисами, автопаркингом, трансформаторной подстанцией и локальными очистными сооружениями. Затем возведут еще одну высотку и на третьем этапе – еще два дома с автопаркингом.

Здания будут 75-78 метров в высоту.

Также на склоне предусмотрено устройство проездов, парковок, детских площадок и озеленение 23,5% территории. При этом 187 автомобилей будут размешаться на автопаркинге в составе подпорных стен высоток, остальные 240 – на открытых парковках. Предполагается, что в элитном жилом комплексе в центре Волгограда будут проживать около 1700 человек.

Рядом вместо старого автовокзала мэрия уже много лет планирует построить транспортно-пересадочный узел.

- Строительство транспортно-пересадочного узла остается в планах, территория под него зарезервирована. Высотки появятся не вместо него, а рядом с ним, - рассказали "КП-Волгоград" в мэрии. - Завершена процедура изъятия земельных участков под возведение объекта и оформление их в муниципальную собственность. Следующим этапом станет проектирование и строительство сооружения.

Сейчас застройщик запрашивает разрешение на отклонение от разрешенных параметров строительства. Высоту домов хотят увеличить с 75 до 78,04 метра, а число машиномест сократить с 630 до 427. Публичные слушания по этим вопросам пройдут 10 февраля 2022 в 18 часов в зале отеля Cosmos Volgograd Hotel (ул. Балонина, 7). Пустят на них жителей ближайших от склона домов, а также правообладателей прилегающих земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства и помещений. Регистрация участников начнется с 16 часов. Учтите, помимо паспорта понадобится отрицательный ПЦР-тест, документ о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. Ознакомиться с проектом решения можно с 10 до 12 часов по 9 февраля на проспекте Ленина, 15.