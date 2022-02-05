На юге Волгограда загорелась школа

В школе загорелась мебель. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Вечером в субботу, 5 февраля 2022 года, в Кировском районе Волгограда загорелась школа №56. Сообщение о возгорании в образовательном учреждении на улице Кирова поступило в 17.40 по московскому времени. На месте работают пожарные расчеты, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

- На улице Кирова в школе происходит горение мебели на первом этаже на площади 20 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

Причину пожара в школе еще предстоит установить после того, как пожарные справятся с огнем.. Информация уточняется.

После ликвидации возгорания в школе обнаружили пострадавшую женщину.