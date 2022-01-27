Шестеро мигрантов, погибшие от угарного газа под Волгоградом, работали законно

В теплице с нарушениями правил безопасности работал бензогенератор. Фото: СУ СКР по региону.

Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства массовой гибели мигрантов неподалеку от села Рахинка Волгоградской области. 26 января сразу шесть мужчин, приехавших ранее в Россию из Таджикистана на заработки, скончались от отравления угарным газом в теплице. Их тела нашел седьмой рабочий, которому посчастливилось выжить. Как рассказал «КП-Волгоград» собственный источник, мужчины трудились в РФ законно – у каждого был патент.

О гибели рабочих в правоохранительные органы сообщил владелец теплиц. Это случилось около 8.30 утра. К этому часу все уже трудились внутри помещения, где из-за бензогенератора накопился угарный газ. Он убил мужчин.

Известно, что мигранты были зарегистрированы в разных местах. Двое в Волжском (по адресу ИП), четверо – в Рахинке на сельскохозяйственной территории. Там же находится теплица, принадлежащая ИП Костецкому. Согласно открытым данным, предприятие занимается выращиванием «овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей».

Среди погибших есть совсем молодые. Двум братьям было всего 19 и 20 лет. Двое не дожили до 22-летия всего пару недель. Еще двое мужчин погибли в возрасте 29 и 36 лет. Как уже выяснили следователи, все шестеро находились внутри плохо проветриваемого помещения, где работал бензогенератор.

- В ходе осмотра места происшествия установлено, что в помещении теплицы в нарушение правил и норм техники безопасности располагался бензогенератор, продукты сгорания которого из-за отсутствия свободного выхода, поступали в теплицу, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следком возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Кто ответит за смерти мигрантов, выясняют следователи. Надзорную проверку организовала прокуратура.