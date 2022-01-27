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Происшествия27 января 2022 9:29

Шестеро мигрантов, погибшие от угарного газа под Волгоградом, работали законно

"КП-Волгоград" стали известны подробности массовой гибели мужчин в теплице
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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В теплице с нарушениями правил безопасности работал бензогенератор. Фото: СУ СКР по региону.

В теплице с нарушениями правил безопасности работал бензогенератор. Фото: СУ СКР по региону.

Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства массовой гибели мигрантов неподалеку от села Рахинка Волгоградской области. 26 января сразу шесть мужчин, приехавших ранее в Россию из Таджикистана на заработки, скончались от отравления угарным газом в теплице. Их тела нашел седьмой рабочий, которому посчастливилось выжить. Как рассказал «КП-Волгоград» собственный источник, мужчины трудились в РФ законно – у каждого был патент.

О гибели рабочих в правоохранительные органы сообщил владелец теплиц. Это случилось около 8.30 утра. К этому часу все уже трудились внутри помещения, где из-за бензогенератора накопился угарный газ. Он убил мужчин.

Известно, что мигранты были зарегистрированы в разных местах. Двое в Волжском (по адресу ИП), четверо – в Рахинке на сельскохозяйственной территории. Там же находится теплица, принадлежащая ИП Костецкому. Согласно открытым данным, предприятие занимается выращиванием «овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей».

Среди погибших есть совсем молодые. Двум братьям было всего 19 и 20 лет. Двое не дожили до 22-летия всего пару недель. Еще двое мужчин погибли в возрасте 29 и 36 лет. Как уже выяснили следователи, все шестеро находились внутри плохо проветриваемого помещения, где работал бензогенератор.

- В ходе осмотра места происшествия установлено, что в помещении теплицы в нарушение правил и норм техники безопасности располагался бензогенератор, продукты сгорания которого из-за отсутствия свободного выхода, поступали в теплицу, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следком возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Кто ответит за смерти мигрантов, выясняют следователи. Надзорную проверку организовала прокуратура.

ЧППроисшествия: ЧП
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