Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 23 января: 483 заболевших и 14 умерших

Актуальная информация о коронавирусе на 23 января. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эпидемиологическая ситуация в Волгоградской области продолжает резко ухудшаться. В воскресенье, 23 января, в регионе большой прирост заболевших. Если накануне диагноз «ковид» подтвердился у 417 жителей региона, то сегодня – сразу у 483 обратившихся за медицинской помощью. Количество инфицированных увеличилось сразу на 16%. Об этом «КП-Волгоград» сообщает с ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. В России выявлено +63 205 случаев заражения за сутки. Всего по нарастающей в РФ коронавирусом заболели свыше 11 млн граждан, в ом числе в Волгоградской области почти 135 тысяч. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 23 января 2022 года.

За сутки в стране зарегистрировано 679 летальных случаев, причиной которых стал коронавирус. В Волгограде и области от ковида скончались еще 14 жителей. Всего же вирус убил 326 112 россиян, в том числе 5 894 волгоградцев.

Как сообщалось ранее, в регионе выявляют случаи заражения новым штаммом ковида – омикроном. Пока люди преимущественно болеют дельтой, но омикрон стремительно распространяется среди населения. Врачи работают в усиленном режиме, власти ввели новые карантинные меры. При первых симптомах болезни стоит обратиться в медицинское учреждение. В области продолжается массовая вакцинация.