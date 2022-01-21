В Волгограде прокуратура опротестовала новые правила организации похорон

В Волгограде монополия в сфере похорон может остаться после вступления в силу новых поправок Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде с 1 февраля начнут действовать новые правила организации похорон и содержания новых кладбищ. Изменения должны убрать в похоронной сфере монополию, но на деле этого может не произойти. Прокуратура проверила муниципальную нормативную базу организаций, которые оказывают ритуальные услуги. Нарушения были найдены в распоряжении департамента городского хозяйства Волгограда от 24 декабря 2021 года. Документ утверждает порядок подготовки могил и ячеек колумбария, а также конкурсную документацию по отбору похоронных компаний. Требования к организациям и нарушают антимонопольные законы и конкуренцию.

- Изучением принятых распоряжений установлено, что они противоречат требованиям действующего законодательства. Согласно положениям Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О погребении и похоронном деле» при организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения органами местного самоуправления не допускается ограничение конкуренции, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Гражданский кодекс РФ гарантирует свободу заключения договора гражданами и юридическими лицами. Только распоряжением департамента городского хозяйства Волгограда созданы такие условий, при которых создается необоснованное преимущество одному хозяйствующему субъекту в получении права на оказание ритуальных услуг. Подготовкой мест для захоронений будет заниматься одна организация. Это прямая предпосылка к злоупотреблению правом и завышению стоимости похорон.

- В этой связи прокуратурой Волгограда на указанные выше распоряжения принесены протесты (на рассмотрении), - отметили в ведомстве.

Также Управление Антимонопольной службы по Волгоградской области главе города, руководителю департамента городского хозяйства мэрии выдало предупреждение о прекращении действий, которые нарушают антимонопольное законодательство. Им был дан срок до 25 января 2021 года.

В городской администрации рассказали, почему подготовкой мест для захоронения будет заниматься одна компания. Чиновники также сослались на опыт других регионов, где деятельность многочисленных хозяйствующих субъектов приводила к проблемам на кладбищах.

- Наличие единой организации, деятельность которой будет контролироваться профильными муниципальными службами, позволит обеспечить подготовку места погребения в указанный срок и на указанном участке, предотвратить при проведении данных работ возможность повреждения соседних могил, а также ситуаций, когда могила будет вырыта с нарушением санитарно-гигиенических норм и требований федерального законодательства, на месте существующего захоронения и т.д., - отметили в мэрии.

Напомним, 20 января в городской думе прошли обсуждения подготовки к вступлению в силу новых правил организации похорон и содержания муниципальных кладбищ. Поправки наделяют городские власти полномочиями заниматься делопроизводством и архивом. Важным изменением с 1 февраля должно стать, что ритуальные услуги смогут выполнять не только специализированные службы, но и другие хозяйствующие субъекты.