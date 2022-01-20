В Волгограде с 1 февраля вступят в силу новые правила организации похорон

В ритуальной сфере появится конкуренция. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской городской думе 20 января обсудили подготовку к вступлению в силу новых правил организации похорон и содержания муниципальных кладбищ. Поправки в документ внесли еще в июле прошлого года. Но так как в связи с изменениями ряд полномочий ритуальщиков передали городской администрации, чиновникам дали время на подготовку. В том числе, городским властям придется вести делопроизводство и заниматься архивом. Как мэрия организовала работу в сфере похоронного дела, департамент городского хозяйства рассказал депутатам, членам рабочей группы и представителям городской общественной палаты.

Важное отличие новых правил от предыдущей редакции – теперь услуги по погребению могут оказывать не только специализированные ритуальные службы, но и другие хозяйствующие субъекты. То есть в этой сфере может появиться конкуренция.

- У людей в этот переходный период не должно возникать никаких неудобств, - подчеркнул председатель департамента городского хозяйства Виталий Земцов. На следующей неделе в гордуме вернутся к обсуждению вопроса, чтобы убедиться, что механизм перехода полностью готов.