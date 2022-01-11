Половина населения планеты заразится «омикроном» в ближайшие недели, считает иммунолог из Волгограда

В ближайшие недели у врачей прибавится работы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде уже больше месяца ежедневно снижается число заболевших коронавирусом. Смертность тоже снизилась по сравнению с цифрами на конец ноября. Но радоваться этому не стоит. Просто до нас еще не дошел «омикрон». Завкафедрой иммунологии и аллергологии Волгоградского медицинского университета Элеонора Белан заявила, что она и ее коллеги с тревогой ждут февраля. И что ближайшие три месяца ожидаются очень тяжелыми.

- Это изменчивый вирус, он не подчиняется никаким законам. А если учесть его быстрое распространение - верить в чудо не приходится. Есть основания предполагать, что новым штаммом «Омикрон» уже в ближайшие недели инфицировано будет до половины населения планеты, - цитирует профессора пресс-служба ВолгГМУ.

Элеонора Белан при этом сообщила, что у нового штамма более легкое течение, но после болезни в любом случае у пациентов будет постковидный синдром, в связи с чем переболевшие будут долго восстанавливаться. В группе риска по-прежнему пожилые люди и дети со слабым иммунитетом.

- Мы до сих пор не знаем, какими могут быть отдаленные последствия перенесенного ковида, - говорит иммунолог.

В январе-феврале ситуация усугубится из-за того, что помимо коронавируса нас ждет сезонная вспышка ОРВИ. Поэтому у терапевтов снова прибавится работы.

Защититься от болезни, по мнению Элеоноры Белан, можно лишь с помощью прививки и ношения масок.

- Не снимаем маски и следим за уровнем антител. Он должен быть приличным. Если антитела не поддерживаются на должном уровне – необходимо вакцинироваться, - говорит специалист.