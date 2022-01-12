Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 12 января: выздоровевших вдвое больше, чем заболевших

Волгоградцев призывают вакцинироваться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области продолжает снижаться число заболевших новой коронавирусной инфекцией. Однако впереди непростые времена, предупреждают вирусологи. Пока в России преобладает дельта-штамм, но уже в феврале прогнозируют всплеск инфицирования омикроном. Необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора – прививаться, носить маску, соблюдать гигиену. Сейчас эти меры помогают сдерживать прирост. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе РФ, 12 января количество пациентов с ковидом увеличилось на 176 (-1,7%). В России за сутки выявили 17 946 случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего же в стране за весь период пандемии коронавирусом заразились 10 702 150 граждан, из них 131 613 – жители Волгоградской области. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 12 января 2022 года.

Актуальная статистика коронавируса. Фото: скрин Яндекс. статистика.

Положительная динамика наблюдается в лечении пациентов. Сегодня больничные листы закрыли 300 волгоградцев, что практически вдвое превышает количество госпитализированных.

«За сутки зафиксировано 745 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 318 432 человека», - отметили в оперштабе.

В Волгограде и области 12 января число умерших от ковида увеличилось на 16 (+6,7%), всего умерли 5 724 волгоградцев.

В январе-феврале ожидается вспышка и ОРВИ. Несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки, ситуация была и остается напряженной. Жителей региона призывают вакцинироваться. Сейчас уровень коллективного иммунитета – чуть более 87% от необходимого.