В Волгограде перед рекламными щитами варварски спилили березы, высаженные японцами

Березы перед рекламными щитами просто обрубили. Фото: Михаил Соломонов.

Березы, которые высадили на улицы Хиросимы представители делегации из японского города-побратима, варварски опилили 9 января. Людей, убиравших срубленные ветки, застал на месте преступления волгоградский активист Михаил Соломонов, который случайно проезжал мимо. Разрешение на опиловку берез администрация Центрального района не выдавала, нарушителей ждет штраф, сообщили в мэрии.

- Изуродовали несколько берёз и, вероятнее всего, теперь деревья засохнут, в лучшем случае через несколько лет. Причём работали лесорубы, нарушая все возможные требования безопасности и правила благоустройства, без средств защиты, а машину с прицепом вообще без предупреждающих знаков бросили в левой полосе, - рассказал о произошедшем общественник Михаил Соломонов.

Кому помешали деревья, закрывавшие своими ветками рекламные щиты агентства Gallery, ясно. К тому же в Волгограде это уже не первый случай, когда «неизвестные лица» уродуют деревья вокруг рекламных конструкций. В марте 2021 года подобные лесорубы превратили в пеньки несколько вязов в центре города на пересечении улиц Володарского и Коммунистической. По факту возбудили уголовное дело. О новом варварском истреблении деревьев общественники снова сообщили в полицию и администрацию. Ведь согласно решению городской думы №47/789 от 28.07.2021 в городе фактически запрещена стволовая обрезка деревьев «под пень».

- Нанесен колоссальный вред, материальный и имиджевый, - считает общественник Сергей Островский. - Наш город в очередной раз пробил дно в рейтингах уровня жизни, благодаря именно таким действиям, а также бездействию и попустительству чиновников, которые способствуют «бизнесменам», рекламщикам и иным лицам, которым мешают деревья, которые их уничтожают с согласованием администрации района и без него.

В администрации города отмечают, что сотрудники муниципальной службы зафиксировали факт проведения обрезки зеленых насаждений на разделительной полосе улицы Хиросимы.

- Разрешение на опиловку данных растений администрация Центрального района не выдавала, поэтому лица, допустившие нарушение правил благоустройства, будут привлечены к предусмотренной законом ответственности, - подчеркивают чиновники.

Вот только наказанием за это является штраф, для физических лиц он варьируется от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц сумма начинается от 20 тысяч рублей. Для бизнесменов это не деньги.