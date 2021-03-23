Старые вязы незаконно опилили в ночи в центре Волгограда

"Ночные лесорубы" успели изуродовать шесть вязов. Фото: Сергей Островский

Шесть деревьев опилили под покровом ночи в центре Волгограда. Старые вязы, расположенные у входа в Комсомольский сад, изуродовали по заказу неизвестного лица. Рабочих, которые оставили от деревьев лишь стволы без ветвей, поймали во время ночных работ городские активисты. Вызванные на место чиновники рассказали, что разрешения на обрезку вязов они не давали.

- Неустановленные лица с помощью подъемника спилили стволы деревьев и боковые ветви взрослых вязов, которые опиливались в прошлом году (соответственно деревья опиливать нельзя), - рассказал "КП-Волгоград" общественник Сергей Островский. - На мое обращение с просьбой представиться и назвать, представителями какой организации являются люди с бензопилой, мне ответили: «подъедет «старший» и все объяснит».

После этого «черные лесорубы» быстро собрали спиленные ветки и части стволов. Погрузили их на платформу подъемника и спешно уехали. Однако номер их машины и факт опиловки общественники зафиксировали на видео. Не исключено, что изуродовали деревья по заказу рекламного агентства. Ведь ветви вязов закрывали вид на установленные в центре города рекламные щиты. К тому же на автомобиле лесорубов был размещен логотип того же самого агентства.

Не исключено, что деревья "мешали" рекламе. Фото: Сергей Островский

Вскоре на место подъехали глава Центрального района, директор «Волгоградзеленхоза» и представители административной комиссии.

- Они пояснили, что разрешения на спил или опиловку деревьев никто не давал, следовательно, подтвердили противозаконность действий людей с бензопилой. Заверили, что допустившие преступный спил деревьев лица, будут привлечены по всей строгости закона. Вплоть до уголовной ответственности, если деревья погибнут, - отмечает Сергей Островский.

В тот же вечер активисты написали заявление в полицию. Теперь правоохранители должны найти виновных, а мэрии предстоит оценить нанесенный ущерб. Изуродованные второй год подряд деревья могут погибнуть. К счастью, до большинства вязов на улице Володарского «черные лесорубы» не добрались. Пока.

- Заявление поступило, зарегистрировано, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - прокомментировали "КП-Волгоград" в региональном главке МВД России.

Также вечером 22 марта сотрудники администрации Центрального района составили на месте происшествия акт о правонарушении.

- Ситуацию рассмотрит специальная комиссия с приглашением участников событий. Виновные понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, - прокомментировали в мэрии. - Также администрация Центрального района направит информацию о происшествии в органы прокуратуры.

"КП-Волгоград" продолжает следить за развитием событий.