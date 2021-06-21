Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 июня: число заболевших перевалило за сотню, власти задумались об обязательной вакцинации

Заболеваемость в регионе растет с каждым днем, но пока не критично. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Каждый день в Волгоградской области растет число заболевших коронавирусом, правда, не так сильно, как в других регионах страны. В России на сегодняднишний день 17,3 тысячи заразившихся, из них 7584 приходится на Москву. В Волгоградской области по сравнению с этими цифрами прирост заболевших COVID-19 весьма скромный – плюс 101 случай за минувший день. По этому показателю регион на 34-м месте про стране, хотя и стабильно остается на 14-м месте в России по общему количеству заразившихся коронавирусом, в списке уже 61.6 тысячи жителей региона. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 21 июня 2021 года.

По всей стране вводят обязательную вакцинацию отдельных категорий работников, не исключено, что вслед за Москвой и рядом регионов России в Волгоградской области тоже ее введут. Этот вопрос стал одним из основных на традиционном оперативном совещании в администрации региона.

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Пока же в регионе прививки от COVID-19 сделали 356 тысяч человек. В ковидных госпиталях с каждым днем все больше пациентов, но смертность пока не растет. На сегодня в Волгограде и области зафиксировали 5 новых смертей от коронавируса – умерли эти люди еще в начале мая, среди них не только пожилые люди, но и 43-летний мужчина из Волгограда. В целом число жертв ковида в регионе выросло до 1460 человек.

Число вылечившихся в последние дни заметно отстает от количества тех, кому поставили диагноз COVID-19 по итогам теста. В воскресенье на выписку после выздоровления отправили 64 человек, всего же излечившихся от коронавируса волгоградцев 58,6 тысячи.