В Волгограде ускорят вакцинацию сотрудников сферы обслуживания и торговли

Работников сферы обслуживания, торговли, общепита, банков, почты и МФЦ могут принудительно отправить на вакцинацию. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как ускорить темпы вакцинации среди работников торговли, сферы услуг и общественного питания, такси, общественного транспорта, развлекательной и спортивной сферы, банков, почты, МФЦ, культуры, коммунальной сферы и прочих учреждений, где работают в тесном контакте с людьми, а также муниципальных и госслужащих, задумался волгоградский губернатор Андрей Бочаров. На оперативном совещании, которое прошло 21 июня, он попросил подчиненных проработать этот вопрос и высказать предложения. Не исключено, что вслед за Москвой и рядом регионов России в Волгоградской области тоже введут обязательную вакцинацию этой категории людей.

Губернатор говорил и в целом о ситуации с коронавирусом в нашем регионе, отметив, что пока она стабильная, но вокруг бушуют новые штаммы, к чему нужно быть готовыми. По данным сайта стопкоронавирус.рф на 21 июня, Волгоградская область на 34 месте по количеству новых случаев заболевания за сутки. У нас заразился 101 человек, хотя еще на прошлой недели новых случаев COVID-19 было в районе 80-90.

- В ряде регионов, с которыми Волгоградская область имеет тесные социально-экономические и культурные связи, такие как Москва, Санкт-Петербург и ряд других, отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом преобладает индийский штамм коронавирусной инфекции – более агрессивный, с высокой поражающей способностью, — цитирует Андрея Бочарова пресс-служба администрации области. — Несмотря на стабильную в целом ситуацию в Волгоградской области, на протяжении последней недели мы отмечаем незначительный рост выявленных случаев заболевания.

Глава региона отмечает, что темпы прироста заболевших у нас гораздо ниже, чем в целом в стране. И 20% резерва коечного фонда мы сохраняем. Но все может измениться в любой момент. Поэтому Бочаров поставил задачи провести заседание оперативного штаба и решить, каким образом ускорить вакцинацию, чтобы сформировать иммунную прослойку. Также главе региона хочется услышать предложения, как еще эффективнее контролировать соблюдение норм и правил, установленных на время пандемии. По его мнению, также необходимо проводить разъяснительную работу с населением, чтобы прививаться от коронавируса изъявили желание как можно больше людей.