Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 10 июня: смертность растет

Под наблюдением врачей 1411 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В России на сегодня прибавилось 11,7 тысячи заболевших коронавирусом и 383 летальных исхода, выздоровевших более 10 тысяч человек. На Волгоградскую область приходится совсем небольшой процент из них. Регион с 83 новыми случаями COVID-19 на 24-м месте по стране по ежедневному приросту, однако по общему числу заразившихся область все еще на 14-м месте в России. Большинство заболевших ковидом традиционно приходится на крупные города региона – Волгоград, Волжский, Камышин, Михайловка, Фролово. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 10 июня 2021 года.

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Хотя в больницах остается менее полутора тысяч ковидных пациентов, статистика смертности растет. За последние сутки в Волгограде и области снова зафиксировали 9 смертей, однако умерли эти люди полтора месяца назад – с таким опозданием летальные исходы попадают в статистику. Всего за год пандемии коронавирус унес жизни 1395 волгоградцев.

Под наблюдением медиков сейчас 1411 больных с коронавирусом и пневмонией, из них лишь единицы лечатся дома. За минувшие сутки выписались из стационаров и закрыли больничные листы 76 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 57,8 тысячи человек.

Тем временем, Волгоград готовится отметить День России. Праздник будет скромным, а всем, кто придет на него, советуют носить маски даже на улице.