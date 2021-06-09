Где в Волгограде перекроют дороги в День России 12 июня

Автомобилистам лучше заранее планировать маршрут 12 июня. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде 12 июня 2021 года отметят День России. Главные праздничные мероприятия развернутся на Центральной набережной. На время фестиваля авто и мотоспорта Drive fest и флешмоба со стометровым российским триколором несколько улиц в центре города станут пешеходными. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, в схеме перекрытия дорог на 12 июня 2021 в Волгограде значатся рокадная дорога, улицы Краснознаменская, Чуйкова, Советская, также на несколько минут перекроют Первую продольную – проспект Ленина. Автомобилистам лучше заранее планировать маршрут в праздничный день.

На нижней террасе Центральной набережной Волгограда 12 июня пройдут заезды по мотоджимхане и мотородео, на верхней террасе волгоградцев ждут концерт, мастер-классы и игры. Из-за этого с 22 часов 11 июня до 21 часа 12 июня 2021 года дороги перекроют на Нулевой продольной в границах улиц Калинина и Комсомольской, а также на всех прилегающих к Нулевой продольной магистрали улицах. На Краснознаменской не проехать от Советской вниз к Волге, на Чуйкова - от Краснознаменской до Комсомольской.

Из-за флешмоба с флагом России, который стартует в 13 часов на Аллее Героев, будут перекрывать проспект Ленина, улицы Советскую и Чуйкова. Но движение транспорта на пересечении с Аллеей Героев остановят ненадолго – лишь на время прохождения колонны в промежутке между 13 и 14 часами 12 июня 2021 года. Главная цель – обеспечить безопасность участников праздника.

- При нахождении в праздничных пешеходных зонах настоятельно рекомендуем горожанам и гостям областного центра использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, - подчеркивают в администрации Волгограда.