Главный санврач Волгоградской области заработала за год 1,8 миллиона рублей

Фото администрации ВО.

Еще год назад Ольгу Зубареву, которая руководит волгоградским управлением Роспотребнадзора, знали лишь в узком кругу. Сегодня ее имя знакомо едва ли не каждому волгоградцу. Потому что именно она (спасибо коронавирусу) теперь определяет, как будут жить, работать и отдыхать наши жители. Мы заглянули в ее сведения о доходах. И, надо сказать, судя по ее декларации, нелегко ей вникать в проблемы среднестатистического волгоградца. При среднем заработке в Волгограде и области около 30 тысяч рублей, Зубарева в месяц получает в пять раз больше – порядка 150-ти тысяч. А ее годовой доход, как следует из документа, представленного на сайте Роспотребнадзора, составляет 1,76 миллиона рублей в год.

У Зубаревой есть квартира в долевой собственности, легковой автомобиль «Киа» и гараж. Есть и супруг, правда, он таким же заработком похвастаться не может. Его годовой доход составляет всего 120 тысяч рублей (по 10 тысяч в месяц). Но при этом у него есть «садовый домик» площадью 510 квадратных метров и к нему пристройка на 14 «квадратов».