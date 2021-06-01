Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 1 июня: за прививку от COVID-19 придумали бонусы

Вылечить зуб и сделать прививку можно будет в одном месте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Статистика по коронавирусу в Волгоградской области остается практически неизменной уже которую неделю. На сегодня снова оперштаб сообщил о 91 новом заболевшем COVID-19. Из них 36 случаев зафиксировано в Волгограде, 17 – в Волжском, по 9 – в Камышине и Михайловке, 3 – в Урюпинском районе. Еще в 12 районах области по 1-2 заболевших коронавирусом. За все время пандемии ковидом заразились почти 60 тысяч жителей региона - 59 тысяч 886 человек И по этому показателю область все еще среди в топ-15 по стране – на 14-м месте. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 1 июня 2021 года.

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Неизменными остаются и данные по летальным исходам. За сутки – 7 смертей от коронавируса, всего же инфекция и ее последствия унесли жизни 1319 жителей Волгограда и области.

Под наблюдением медиков сейчас 1447 больных с ковидом и пневмонией, большая часть из них лечится в стационарах. Но и выписывается каждый день немало. За минувшие сутки закрыли больничный 89 волгоградцев. Общее число выздоровевших превысило 57,1 тысячи человек.

Сделал прививку от коронавируса почти каждый десятый волгоградец. Вакцины сейчас хватает, а чтобы стимулировать жителей региона к вакцинации, облздрав запустил специальную акцию. Прививочные бригады теперь будут работать в 16 государственных стоматологиях Волгограда и области. А те, кто пройдет там вакцинацию, вылечить больной зуб смогут со скидкой (подробности).