Волгоградцы получат скидки в стоматологии за прививку от коронавируса

Сделать прививку можно будет прямо в стоматологии и получить скидку на лечение зубов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В других регионах уже давно придумали различные бонусы для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Появились приятные сюрпризы и для жителей Волгоградской области, облздрав запустил акцию «Улыбнись спутнику». С 2 по 11 июня 2021 года жители Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки и других райцентров региона могут привиться от COVID-19 и вылечить зубы со скидкой в 500 рублей. Выездные прививочные бригады будут работать прямо в стоматологических поликлиниках.

- Пациентам, получившим защиту от коронавируса в прививочных кабинетах стоматологий в период действия акции, вручат купон на скидку в 500 рублей на стоматологические услуги, не входящие в ОМС, - он действует до конца 2021 года, им можно оплатить до 100% стоимости услуги, - рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В каких стоматологических поликлиниках Волгограда, Волжского и области можно сделать прививку от коронавируса и получить приятный бонус. Волгоград: областная стоматологическая поликлиника, ул. Коммунистическая, 31; детская стоматология №2, стоматология №3, ул. Н.Отрады, 36; ул. 7-й Гвардейской, 19а; стоматология №7, стоматология №8, ул. Республиканская, 13; ул. Еременко, 72; стоматология №9, ул. Козловская, 25; стоматология №10, ул. Тулака, 2/1; стоматология №11, пер. Краснодонский, 1; стоматология №12, ул. Марийская, 4; Волжский: городская стоматология, б-р Профсоюзов, 1; Камышин, стоматология №1, ул. Пролетарская, 82; Михайловка, стоматология, ул. Хмельницкого, 9а/1; Фролово, стоматологическая поликлиника, ул. Спартаковская, 54; Елань, ул. Красная, 19; Жирновск, ул. Ломоносова, 56; Котово, ул. Коммунистическая, 80.