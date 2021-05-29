В Волгограде полуголая Бузова сфотографировалась у храма и вышла петь к детям в трусах

Бузова решила в такую жару не одеваться. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В центральном парке культуры и отдыха Волгограда такого детского визга не слышали даже на самых экстремальных аттракционах. Сегодня дети визжали так, увидев своего любимчика Даню Милохина. Артист, у которого песен едва набралось на 30 минут выступления, но которого благодаря дуэту с Басковым знают даже пенсионерки, стал самым долгожданным гостем ParkSeason Fest в Волгограде. Фестиваль проходит 29 мая в ЦПКиО. Милохин, Бузова и Клава Кока - главные хедлайнеры.

Бузова переодевалась, но всякий раз выходила на сцену в трусах. Фото: Эдуард Пальгунов

Милохин приехал на площадку ещё за несколько часов до выступления. Пообщался с публикой, раздал автографы и заполнил долгую паузу. Произошла заминка: певица Анет Сай отказалась выходить на сцену, потому что сорвала голос, а следующая за ней Ольга Бузова вышла к зрителям с опозданием: певица с кем-то поссорилась и была явно не в духе. После 50-минутного перерыва звезда всё же появилась перед публикой, которую преимущественно составляли дети школьного и детсадовского возраста. В такую жару Бузова решила не надевать на себя много одежды и вышла на сцену практически в купальнике.

Бузова обещала молчать, но не могла сдеражать. "Я дура-дурочка", - говрила она поклонникам. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Иногда лучше молчать, чем говорить, поэтому сегодня я буду молчать, - заявила поп-звезда.

Пока Бузова прыгала по сцене, сверкая ягодицами, публика в интернете обсуждала ее скандальное фото: прилетев в Волгоград, телезвезда решила сделать фото для инстаграма на балконе отеля Волгоград. Но не учла, что вид ее голого зада не очень гармонирует со строящимся кафедральным собором Волгограда.

Поклонники осудили Бузову за такое фото на фоне храма Александра Невского. Фото: инстаграм Ольги Бузовой.

Полуголую Бузову на фоне православной святыни теперь обсуждает и осуждает весь интернет. Она же кричит со сцены поклонникам из Волгограда: " Мне 35 лет, и я дура-дурочка".

То и дело Оля присаживалась отдохнуть. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За время выступления Ольга даже успела переодеться, но больше одежды на ней не стало. Она просто сменила один сценический купальник на другой.