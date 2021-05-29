Даня Милохин устроил тест драйв самокатам на набережной Волгограда и фотосессию на закате

Закат на фоне Родины-матери нравится всем, даже поколению тик-тока. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сегодня многие дети из Волгограда лягут спать охрипшими – те, которые сорвали голос на ParkSeason Fest. При виде главного хедлайнера фестиваля Дани Милохина они визжали так, что в соседних домах закрывали окна. Такую бурную радость звезда тик-тока вызывает у младшего поклоения. Взрослые же при виде шумного Милохина разбегались в стороны: утром юный артист гонял с друзьями на самокате по верхней террасе Центральной набережной.

Подарок от волгоградских поклонников. Фото: Эдуард Пальгунов

На площадке фестиваля Даня провел много часов: устроил автограф-сессию для поклонников, напилил контента для своих соцсетей. Милохину очень понравился закат возле Волгоград Арены, и артист устроил небольшую фотосессию перед выступлением. На сцену он вышел с большой задержкой, но зрители его дождались, хотя большинство знают у него только одну песню. Первым делом со сцены Даня заявил детям, что снимет здесь крутой тик-ток.

Оказалось, что круто для тик-тока - это когда все зрители кричат "Даня - лох". Половину гостей он попросил кричать "Даня", половину - "лох".