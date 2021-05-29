Вилла в Испании, яхта, 4 квартиры, 7 машин и полтора миллиона дохода в месяц: чем владеет самый богатый волгоградский чиновник

Эта яхта у Глинянова уже очень много лет. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Если волгоградский губернатор Андрей Бочаров отчитался о своих доходах еще в начале майских праздников (напомним, его доход - 6 миллионов в год), его подчиненные еще месяц не спеша старательно описывали в декларациях свои квадратные метры, гектары, яхты, заводы и пароходы. Тут спешка ни к чему - вдруг забудешь какую-то квартирку или участок у моря. Списки движимого и недвижимого имущества у заместителей волгоградского губернатора и руководителей комитетов очень длинные. Но практически все живут на одну зарплату. Благо, большинство получают по 200-300 тысяч в месяц – на жизнь хватает. Выбивается из строя только Александр Глинянов, который по доходам опередил своего начальника - главу региона. Глава облкомспорта снова занимает первую строчку списка «Форбс» администрации региона, зарабатывая в месяц полтора миллиона и имея заграничную недвижимость. Декларации руководства вывесили на официальном портале губернатора Волгоградской области.

17 миллионов 837 тысяч – на столько за прошлый год разбогател глава волгоградского областного спорткомитета. У Александра Глинянова два огромных земельных участка в России и Испании, там же в Испании вилла площадью 473 квадратных метра, еще 4 большие квартиры на территории России. Однушек и двушек среди них нет, все не меньше 100 квадратных метров. Есть у Глинянова один гараж. Но вряд ли туда помещается весь его автопарк: 3 крутые иномарки, 4 грузовика, яхта и три полуприцепа-цистерны.

Не сводят концы с концы и Валерий Бахин с супругой. Семья первого заместителя губернатора Волгоградской области за год пополнила свой доход на 8 миллионов 321 тысячу рублей. То есть в месяц они живут на 700 тысяч. В списке недвижимости у семьи много маленьких квартир и немаленьких участков, но скорее всего живут они в доме площадью 186 квадратных метров - он записан на Валерия Бахина. А вот автопарк у Бахиных скромный. В свободное от работы время, когда первого зама Андрея Бочарова не возит служебная машина, он может передвигаться только на мотоцикле – другого движимого имущества у него нет. Супруга владеет машиной Toyota Venza.

Четыре с половиной миллиона в прошлом году заработал еще один зам Бочарова Александр Дорждеев. Он также руководит комитетов финансов. Живет главный финансист региона в доме площадью 392 квадратных метра. У него в собственности также земельный участок, гараж, баня и внедорожник «Хонда». Супруга Дорждеева получает всего 9 тысяч в месяц.

Больше 4 миллионов в администрации региона также заработали замы губернатора Зина Мержоева (4 миллиона 5 тысяч рублей) и Олег Николаев (4 миллиона 26 тысяч). У всех остальных доход менее четырех миллионов. Главы комитетов в администрации получают около 3,5 миллиона рублей в год.

Среди богачей в здании на Ленина, 9 - председатель комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Анна Чупахина. Сама она заработала за прошлый год чуть больше трех миллионов рублей, зато удачно вышла замуж: ее супруг принес в семейный бюджет больше девяти миллионов. В гараже у супруга Чупахиной техники немного, но вся она престижная: автомобиль MINI Cooper, внедорожник Toyota Land Cruiser и водный мотоцикл марки Harley-Davidson.