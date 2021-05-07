Супруга Андрея Бочарова заработала больше мужа

Доход губернатора стабилен, а у его супруги он значительно подрос. Фото: АВО

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вслед за президентом и депутатами отчитался о доходах за 2020 год. Глава региона заработал на несколько тысяч рублей меньше, чем в предыдущем году – 6 миллионов 117,7 тысячи. Зато в разы вырос доход его супруги Валентины, которая задекларировала 8,2 миллиона рублей (в 2019-м было лишь 1,9 миллиона). Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованный на сайте региональной администрации документ, средний доход семьи первого лица Волгоградской области составил 1,2 миллиона рублей в месяц.

Неизменным в 2020 году остался и перечень нажитого волгоградским губернатором имущества. У Андрея Бочарова имеется небольшой участок земли, дом на 279 кв.м, небольшая квартира площадью 34 кв. метра и доля в просторной квартире на 292 «квадрата». В пользовании большой дом, земля, техническое помещение – все в России. Напомним, волгоградский губернатор получает не только зарплату чиновника, но и выплаты как Герой России и экс-депутат.

У супруги губернатора, которая в прошлом году открыла ИП, также имеется доля в большой квартире и три машино-места, в пользовании все имущество супруга и еще два машино-места. А вот новой строкой стала 1/3 доли в нежилом здании площадью 626,5 кв. метра. Приобрела его жена губернатора на доход от продажи недвижимости, банковского вклада, а также накопления, заемные средства и доход от предпринимательской деятельности.