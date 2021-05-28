Мэр Волгограда зарабатывал в прошлом году 237 тысяч в месяц, а его супруга – почти в 10 раз больше

Доход Виталия Лихачева немного вырос по сравнению с 2019 годом Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Глава Волгограда и его заместители отчитались о своих доходах за 2020 год. Сведения об их заработке, имуществе, автомобилях и других транспортных средствах были опубликованы на сайте мэрии. «КП-Волгоград» заглянула, сколько зарабатывают Виталий Лихачев и его помощники. У всех – суммы в несколько миллионов.

МЭР БЕДНЕЕ ЖЕНЫ

Мэр Виталий Лихачев в среднем за каждый месяц 2020 года зарабатывал по 237 тысяч рублей. За весь год он задекларировал сумму в 2 миллиона 844 тысяч рублей. Это примерно на 400 тысяч больше, чем было в 2019 году. Глава города владеет земельным участком площадью 2 811 квадратных метров и дачным домом в 234,3 «квадрата». В пользовании у него – квартира на 127,2 квадратных метра, которая принадлежит супруге. Личным автомобилем Виталий Лихачев так и не обзавелся. Среди транспортных средств у него мотоцикл «BMW R 1200 GS Adventure». Традиционно в семье мэра основным добытчиком является жена. В прошлом году она заработала почти в 10 раз больше, чем Виталий Лихачев. Задекларированная сумма составляет 22 миллиона 190 тысяч рублей. Кроме квартиры, супруга владеет целым рядом недвижимости – пятью земельными участками, но в одном у нее 17/20 долей. Столько же частей ей принадлежит в здании магазина, а также 4/5 доли во встроенно-пристроенном нежилом помещении. Также у первой леди Волгограда в пользовании частный дом, садовый земельный участок, земельный участок под встроенно-пристроенными нежилыми помещениями.

САМЫЙ БОГАТЫЙ

Также доходом больше, чем у Виталия Лихачева, может похвастаться его помощник. Заместитель главы Сергей Разумный заработал за пандемийный год 11 миллионов 364 тысяч рублей – это около 947 тысяч в месяц. Владеет он четырьмя земельными участками, двумя квартирами площадью 277,4 и 59,8 квадратных метров, гаражным боксом, машинноместом, лодочным ангаром, двумя эллингами для хранения катеров, двумя нежилыми помещениями, гаражом. Но и этим список недвижимости у замглавы Волгограда не ограничивается. В его владении еще половины земельного участка, жилого дома и бассейна, причем не в Волгограде и даже не в России, а на Кипре. Вторые половины заграничной недвижимости принадлежат супруге Сергея Разумного. Места хранения для водного транспорта у заместителя мэра не пустуют. У него есть моторная лодка «АЭРО-330». По городу он ездит на дорогом внедорожнике «Toyota Land Cruiser» или на отечественной «Ладе Ларгус». Еще у него есть прицеп для легкового авто. Семья Сергея Разумного живет хорошо. Потому что большим заработком может похвастаться и жена.

В 2020 году женщина задекларировала 26 миллионов 703 тысячи рублей. У нее есть автомобиль «Mercedes Benz GLC 250». Кроме того, супруге принадлежат квартира, гаражный бокс, 5 гаражей, нежилое помещение, 2 административных здания, по строению теплопункта, узла связи, склада, трансформаторной, водопровод, тепловые сети, а еще нежилое помещение, 2 нежилых здания, помещение склада, 1/4 доли в канализации, 2/5 долей забора, внутриплощадочные наружные сети освещения. И это не все. Жена Разумного владеет 2/5 долей земельного участка под промышленным объектом, еще у нее два таких же имущества и земельный участок под нежилым помещением. В пользовании у женщины – просторная квартира супруга. У их ребенка в пользовании значатся обе квартиры Сергея Разумного.

ПОЧТИ КАК У ГЛАВЫ ГОРОДА

У остальных замов Виталия Лихачева доходы соизмеримые с главой города. Ирина Пешкова, которая работает первым заместителем мэра, в прошлом году заработала 2,6 миллиона рублей. Она владеет половинами в земельном участке и в жилом доме на 270 «квадратов». В пользовании у нее садовый земельный участок и квартира площадью 54,3 квадратных метра – жилплощадью также пользуется супруг Ирины Пешковой. А владеет мужчина нежилым помещением и квартирой на 60,1 «квадрата». Также у него 2 французских автомобиля - легковой «Renault Latitude» и грузовой «Citroen Jumper». Заработал за год муж первого замглавы города 627 тысяч рублей.

Заместитель главы Волгограда Владимир Сидоренко задекларировал за прошлый год 2,3 миллиона рублей. Ему принадлежит только внедорожник «Toyota Land Cruiser Prado». Пользуется чиновник земельным участком и квартирой площадью 113,8 квадратных метра. Вся эта недвижимость принадлежит супруге Владимира Сидоренко, а еще она в пользовании у ребенка семьи. Жена замглавы мэра за год ничего не заработала.

Заместитель главы Волгограда Олег Тетерятник в 2020 году стал богаче почти на 3,1 миллиона рублей. Ему принадлежит половина квартиры на 72,1 «квадрата», а также автомобиль «Subaru Forester». Супруга одного из руководителей города задекларировала сумму в 249 тысяч рублей. У нее в пользовании 2 квартиры площадью 72,1 и 78,6 «квадрата».

Еще один заместитель Виталия Лихачева Андрей Лях заработал в прошлом году 2,4 миллиона рублей. Он владеет земельным приусадебным участком площадью 1216 квадратных метров, жилым домом и подземным гаражом, иномаркой «Volvo XC 90». В пользовании у чиновника квартира на 48,7 «квадрата», гараж, 2 земельных участка.