Самые богатые чиновники Волгограда мэр Виталий Лихачев и его зам Разумный потеряли в доходах

Мэр Волгограда любит мотоциклы и катера. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вслед за губернатором, депутатами и силовиками отчитались перед жителями города о своих доходах за 2019 год и чиновники мэрии Волгограда. Градоначальник Виталий Лихачев за прошедший год слегка обеднел, потеряла несколько миллионов дохода и его супруга. Вице-мэр Разумный больше не самый «золотой» в администрации города, но заместители по-прежнему зарабатывают больше мэра. «КП-Волгоград» заглянула в кошельки чиновников и посмотрела, чем они владеют.

Виталий Лихачев в 2019 году зарабатывал по двести тысяч в месяц. Его итоговый доход - 2,448 миллиона рублей. Годом ранее было в полтора раза больше. В собственности градоначальника по-прежнему большой участок земли и дачный дом на 234,3 квадратных метра. В пользовании еще и квартира жены на 127 «квадратов». Мэр Волгограда не изменяет своим привычкам. Отдохнуть с ветерком ему позволяют мотоцикл BMW R 1200 GS Adventure и лодка Shark 580. А вот автоприцеп в списке имущества Лихачева больше не значится.

Супруга мэра, по традиции, одна из самых богатых жен. По сравнению с прошлым годом она потеряла больше четырех миллионов дохода. Но и так заработала солидно – 14,1 миллиона рублей. Зато список имущества по-прежнему обширен: магазин и участок под ним, еще пять земельных наделов и львиная доля в коммерческой недвижимости площадью более 760 «квадратов».

Чета Разумных хоть и тоже солидно потеряла в доходах, зато список богатств семейства по-прежнему самый длинный среди городских чинов. Начальник транспортного цеха вице-мэр Сергей Разумный владеет пополам с женой недвижимостью на Кипре – уютная вилла на 140 «квадратов» с бассейном и скромным участком земли. Имеется и нескромная квартира в России на 277 квадратных метров, машиноместо и гараж. Автомобилей по-прежнему три - «Лада Ларгус», BMW X5, Toyota Land Cruiser. Также у вице-мэра есть лодка, пара эллингов для катеров и большой лодочный ангар, прицеп, пять участков земли – в сумме почти на гектар, а также пара нежилых помещений. А вот доход в этом году весьма скромный – 2,5 миллиона рублей – в четыре раза меньше прошлогоднего. Супруга заработала почти в пять раз больше мужа – 12,2 миллиона. За год она также чуть потеряла в доходах, зато сменила машину и теперь ездит на Mercedes Benz GLC 250. А в списке недвижимости помимо половины кипрского гнездышка пять земельных участков, «скромный» дачный особнячок почти на 170 «квадратов», стометровая квартира, шесть гаражей, склад, несколько административных и промышленных зданий.

А вот вице-мэр Олег Тетерятник не только немного увеличил свой доход, но выбился на первое место среди замов Лихачева – его заработок в 2019-м составил 2,7 миллиона рублей. За душой у него Subaru Forester не первой свежести и половина скромной 72-метровой квартиры. Жена зарабатывает совсем немного – всего 218 тысяч в год.

Доход первого вице-мэра Ирины Пешковой за минувший год практически не изменился – 2,3 миллиона рублей. Список имущества тот же – полдома на 270 «квадратов» и получастка под ним. У мужа есть полквартиры и нежилое помещение, легковушка Renault Latitude и грузовик Citroen Jumper.

А вот заместитель градоначальника Владимир Сидоренко за год приумножил свой доход – 2,6 миллиона рублей. Супруга его ничего не зарабатывает, но имеет стометровую квартиру, в которой проживает семейство, и дачный участок. У самого Сидоренко в списке имущества лишь один пункт - Toyota Land Cruiser Prado. Любовь к дорогим иномаркам у всех начальников общая.

Поправил свое материальное положение за минувший год и еще один заместитель мэра - Андрей Лях. Его доход подрос почти вдвое – 2,2 миллиона. Ездит чиновник на Volvo XC 90, в собственности дом, земельный надел и подземный гараж.

Чуть больше заработал руководитель аппарата главы Волгограда Евгений Алтухов – почти 2,5 миллиона целковых. И у него, и супруги полный набор солидного человека – дача+квартира. А вот иномарка у семьи одна - Chevrolet NIVA.

Больше двух миллионов дохода и руководителей департаментов – Ирины Радченко, Сергея Сивушкина, Юрия Ратникова. А вот начальник департамента городского хозяйства Виталий Земцов с 2,78 миллиона рублей переплюнул всех вице-мэров и градоначальника. По два миллиона в год и более зарабатывают и главы районных администраций Волгограда.