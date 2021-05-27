Врачей перинатального центра №1 могут посадить на четыре года из-за смерти роженицы из Волгограда

Арам и Елена Мачкалян ждали второго ребенка. Фото из семейного архива Мачкалян

Пятый год волгоградец Арам Мачкалян добивается справедливости и наказания виновных в смерти его супруги Елены и их нерожденного ребенка. Дело в Волжском городском суде подошло к финальной стадии. Гособвинение запросило по четыре года колонии общего режима для заместителя главврача Волгоградского областного клинического перинатального центра №1 Елены Поповой и заведующей отделения Натальи Андреевой, плюс запрет заниматься медицинской деятельностью на три года. Супруг и родители погибшей просили еще более строгого наказания для врачей, которых обвиняют в халатности, – по шесть лет колонии. 27 мая суд заслушал их последнее слово. В понедельник, 31 мая, суд вынесет приговор.

- Я, наш адвокат и родители Лены просили для врачей более сурового наказания в виде шести лет лишения свободы. Уже на следующем заседании 31 мая судья зачитает приговор, - рассказал «КП-Волгоград» Арам Мачкалян.

Напомним, Арам и Елена Мачкалян ждали сына. Беременность протекала хорошо, но в январе 2017 года Елене стало плохо. Сначала не отвезли на скорой в больницу №2 Волжского, там роженице поставили диагноз «грипп», назначили препараты. Спустя какое-то время у женщины началось кровотечение, и ее перевели перинатальный центр №1 в том же Волжском. Там волгоградку прокесарили, родным сказали, что ребенок родился мертвым. Елена потеряла почти четыре литра крови, ее состояние стремительно ухудшалось, медики решили перевести ее в областную больницу. Через 10 дней женщина скончалась, не приходя в сознание, на 30-й неделе беременности. С тех пор Арам Мачкалян добивается наказания виновных, он уверен, что именно действия акушеров стали причиной смерти. Экспертиза показала, что и Елена, и ребенок могли бы жить.

Во время расследования выяснили, что в волгоградском морге образцы посмертных анализов женщины подменили на образцы больного гепатитом мужчины, чтобы «не портить» статистику материнской и детской смертности и подтвердить диагноз «аутоиммунный гепатит». Первый громкий судебный процесс в отношении бывшего главного патологоанатома Волгоградской области Вадима Колченко и его заместителей уже завершился. Начальника бюро приговорили к 9 годам колонии, правда, большую часть срока он получил за экономические преступления.

Медики Елена Попова и Наталья Андреева своей вины не признают.

- Сегодня подсудимым дали последнее слово. Врач Наталья Андреева выразила мне соболезнования, но дала понять, что я - плохой человек, который раздувает скандал, - поделился Арам Мачкалян. - Но я с самого начала общался с журналистами, чтобы добиться справедливости, объективности и прозрачности расследования уголовного дела. Тогда я еще не знал, что дел будет два. Акушер настаивала на диагнозе «аутоиммунный гепатит», который запустил ДВС-синдром. Но Дзержинский суд уже признал, что этот диагноз был сфальсифицирован.

Во время последнего слова акушер заявила, что у супруга погибшей роженицы стадия острого горя и что ему нужен психолог.

- Если бы у Елены была здоровая печень, она была бы жива, - заявила в суде Елена Попова.

Вторая подсудимая тоже настаивала на этом диагнозе. Однако его опровергли множество экспертиз.

- Экспертиза ДНК, иммуногистохимическая экспертиза, эксперты сделали другие выводы. Я понимаю, что на скамье подсудимых два врача, которые отдали всю жизнь профессии, у них свое мнение, свое видение. Они заявляют Но экспертизу, где установлены две прямые причинно-следственные связи и одна косвенная, где нет «аутоиммунного гепатита», проводил не я, а эксперты, имеющие ученые степени. Они вину свою не признали.

Приговор медикам в Волжском суде огласят 31 мая в 10 часов утра.

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