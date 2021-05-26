Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 26 мая: снова 8 смертей за сутки

В госпиталях менее полутора тысяч ковидных пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области снова подтвердили сразу 8 летальных исходов от коронавируса за сутки – на сегодня это максимальные цифры статистики смертности. При этом регион вновь опустился на 14-ю позицию в России по общему числу заболевших ковидом. В Волгограде и области за последние сутки зарегистрировали 94 новых заразившихся COVID-19, за весь период пандемии подхватили заразу 59 тысяч 343 человека. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 26 мая 2021 года.

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Статистика по ежедневному приросту заболевших коронавирусом сейчас держится на уровне августа 2020 года, однако смертность превышает показатели того периода в разы. По официальным данным коварная инфекция и ее осложнения за год унесли жизни 1274 волгоградцев. Еще у нескольких тысяч скончавшихся пациентов ковидных госпиталей основной причиной смерти признали иные заболевания.

По данным оперштаба, на сегодня в инфекционных госпиталях проходят лечение менее полутора тысяч человек. За последние сутки больничные листы закрыли 89 жителей Волгограда и области. В целом выздоровели после перенесенной болезни 56,6 тысячи человек или 95% от общего числа заразившихся.

Тем временем, Волгоград готовится к большому музыкальному фестивалю, который пройдет 29 мая в ЦПКиО, у выпускников 31 мая первый ЕГЭ.