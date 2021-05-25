Фестиваль ParkSeason 29 мая 2021 в Волгограде: Ольга Бузова будет петь в ЦПКиО целый час

Ольга Бузова будет петь почти час. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Крупнейший фестиваль юга России ParkSeason Fest пройдет в ЦПКиО Волгограда в субботу 29 мая 2021 года. Сцену для звездных артистов специально построят в парке рядом со стадионом «Волгоград Арена». Гости услышат полноценные концертные программы Клавы Коки, RASA, Миши Марвина, Ольги Бузовой, Krec, Анет Сай и Папин Олимпос. Откроет программу фестиваля финалист проекта «Голос» из Волгограда Дмитрий Венгеров. Организаторы уже объявили программу и расписание выступлений звезд на концертной площадке ParkSeason Fest 29 мая 2021. Чуть позже станет известно, когда в специальной зоне автографсессий можно будет сделать селфи с известными музыкантами и блогерами.

Программа и расписание выступлений звезд на концертной площадке фестиваля ParkSeason Fest 29 мая 2021 в Волгограде

29 мая 2021 большой концерт фестиваля ParkSeason Fest с МУЗ-ТВ в ЦПКиО Волгограда начнется в 14.00. Вход для гостей откроют с 13 часов. С 13.30 раскачивать гостей будут диджеи. В 14.20 на сцену выйдет покоривший своим голосом всю страну финалист последнего шоу «Голос» на «Первом канале» волгоградец Дмитрий Венгеров. В 15 часов эстафету примет Анет Сай из Black Star и передаст ее в 15.40 Мише Марвину. В 16.30 «Под звуки поцелуев» начнется выступление одной из самых медийных звезд российского шоу-бизнеса Ольги Бузовой. Петь она будет почти целый час. В 17.30 на сцену выйдет Krec и в 18.30 - Папин Олимпос. Один из самых популярных тиктокеров страны Даня Милохин будет выступать в 19.30, в 20.00 его сменят родители «Пчеловода» - дуэт RASA. Завершит программу майского концерта в ЦПКиО Волгограда с 21.00 до 22.00 Клава Кока из Black Star, которую поклонники знают не только как артиста, музыканта, видеоблогера, но и как ведущую «Орла и Решки».

Организаторы отмечают, что между выступлениями артистов будут небольшие перерывы до 10 - 20 минут. В это время для гостей будут работать развлекательные площадки, зоны отдыха с мягкими пуфиками и лежаками и гастромаркет.

Как будут пускать на фестиваль в ЦПКиО

На время фестиваля ParkSeason 29 мая 2021 в Волгограде всю территорию ЦПКиО огородят и возьмут под охрану. Внутрь будут пускать только по билетам. Вход на фестиваль будет через три КПП, два из которых расположены со стороны ТЦ «Европа Сити Молл» и один – у парковки стадиона «Волгоград Арена». Детей до 6 лет включительно пропустят бесплатно, но только с родителями. Кстати, для ребят в этот день будут действовать бонусы на аттракционы. Бесплатно по документам пропустят и инвалидов первой группы. На входе всем устроят досмотр и измерят температуру.

Вторая часть ParkSeason Fest пройдет в Волгограде 18 сентября 2021 года. Гала-фестиваль устроят не только на территории ЦПКиО, но на стадионе «Волгоград Арена». В программе – выступления групп Би-2, Мумий Тролль, Сплин и других. Билеты на фестиваль, приобретенные до 8 апреля 2021 года включительно, действительны на обе даты.