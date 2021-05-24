Жарко стало: волгоградец объяснил полиции, зачем вылез голым из люка иномарки

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Волгоградские полицейские установили личность мужчины, который решил устроить неприличное представление на мосту через Волгу. Вечером 23 мая он вылез из люка ехавшей иномарки «Subaru» и решил заняться самоудовлетворением. Эти кадры разлетелись по социальным сетям. А уже в понедельник волгоградца задержала полиция. Оказалось, что перфоманс устроил 38-летний житель Волгограда, и именно ему принадлежит внедорожник. А за рулем был его друг, который был вписан в страховку, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

- 23 мая 2021 года 32-летний водитель, управляя в Центральном районе автомашиной «Subaru» допустил перевозку пассажира с нарушением правил дорожного движения. Во время движения 38-летний пассажир, находясь обнаженным в люке иномарки, демонстрировал окружающим половой орган, - отметили в региональном Главке МВД.

На водителя полицейские составили административные материалы. А по факту антиобщественных действий, которые позволил пассажир, проводится проверку. В разговоре с полицейскими мужчина не стал подтверждать, что это он вылез голым из люка своего авто.