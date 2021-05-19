В сантиметре от смерти: в Волгограде упавшая ветка чуть не убила девушку за рулем

Огромная ветка пробила лобовое стекло легковушки прямо на дороге. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 19 мая, в Волгограде чуть не погибла девушка, которая оттачивала навыки вождения на машине вместе с инструктором. Она не попала в ДТП. Нет. Ее чуть не убила ветка, которую с дерева сорвал штормовой ветер. Огромное бревно пробило лобовое стекло автомобиля и прошло буквально в сантиметре от головы волгоградки. Подробности инцидента «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

Девушка за рулем лишь чудом выжила после случившегося. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Произошло это на улице Череповецкой у дома №1б примерно в 15.00. Автомобиль «Дэу» двигался по магистрали, когда на лобовое стекло упала огромная ветка с дерева. За рулем в момент ДТП находилась девушка, которая, имея водительское удостоверение, получала дополнительные занятия с инструктором автошколы. Ветка травмировала лице девушке, ее увезли в больницу, - сообщили в региональном Главке.

В областном комитете здравоохранения уточнили, что пострадавшую доставили на «скорой» в больницу №25. Сейчас ее обследуют врачи. Известно, что волгоградке 23 года.

Надо сказать, что первую медпомощь девушке оказали врачи "скорой", которая в этот злосчастный момент как раз проезжала мимо. Автоинструктор, на счастье, практически не пострадал.

ЧП случилось, когда волгоградка с инструктором училась вождению. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

А на месте происшествия, тем временем, работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Отметим, что ветер сегодня в Волгограде наделал уже много беды. Порывы достигают 15-17 метров в секунду. Соцсети уже заполонили фотографии с поваленными деревьями. Помяло уже и несколько машин, которые водители неудачно припарковали во дворах. В МЧС предупреждают волгоградцев: непогода продержится до утра 20 мая. Синоптики прогнозируют ураганный ветер, местами грозы. Поэтому спасатели призывают быть предельно аккуратными во дворах и на дорогах: не стоять под шаткими конструкциями и не парковать машины под деревьями.