МЧС предупредило волгоградцев об урагане и грозах

В Волгоградской области в среду порывы ветра достигнут 20 метров в секунду Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скорость ветра становится все больше, поэтому находиться под деревьями и шаткими конструкциями опасно. Погода ухудшается. До конца суток 19 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами туман. По информации Волгоградского ЦГМС, скорость юго-западного ветра составляет 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы усилятся до 15-20 метров в секунду, сообщили «КП-Волгоград» в Главном управлении МЧС России по Волгоградской области. Ураган в среду начался и в Волгограде.

В связи с ухудшением погодных условий МЧС призывает жителей области соблюдать меры безопасности. Во время сильного ветра машину необходимо парковать вдали от деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Все это может рухнуть не только на автомобили, но и людей. Поэтому пешеходам также лучше идти не под ними. Также нельзя стоять под линиями электропередач, а также трогать и приближаться к оборванным проводам. В помещениях надо плотно закрыть окна и форточки.