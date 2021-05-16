В Волгограде ребенок выпил средство для розжига костров

Третий ребенок попал в реанимацию из-за недосмотра родителей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В больницу Волгограда 16 мая привезли двухлетнего малыша с химическим отравлением. Он был в тяжелом состоянии. Как выяснили медики, ребенок случайно выпил жидкость для розжига костров.

- В центр острых отравлений на базе больницы скорой медицинской помощи №25 Волгограда поступил мальчик двух с половиной лет с признаками отравления. Благодаря вовремя предпринятым мерам, ребенка удалось спасти. Сейчас его состояние стабильное, угрозы жизни уже нет, динамика положительная. Мальчик находится в палате с мамой под наблюдением врачей, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном комитете здравоохранения.

Отметим, что это не первое ЧП с детьми в Волгограде за последние сутки. И все произошли по недосмотру родителей. Так, вчера, 15 мая, сразу двое деток поступили в больницу №7 с множественными травмами после падения. Оба малыша выпали из окон своих квартир. И только по счастливой случайности оба ребенка остались живы. У двухлетней девочки ушибы и ссадины, а у семилетнего мальчика сломаны обе ручки, и многочисленные гематомы. Но главное – все живы.