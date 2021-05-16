В Волгограде за день из окон выпали двухлетняя девочка и семилетний мальчик

Если ребенок в доме - закрой окно! Фото: Евгения ГУСЕВА

Сразу два ЧП с детьми произошло в Волгограде за минувшие сутки 15 мая: с разницей в несколько часов из окон выпали двухлетняя девочка и семилетний мальчик. Оба живы, но в тяжелом состоянии.

Как уточнили «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, первое тревожное сообщение пришло из Красноармейского района Волгограда. Оттуда в больницу №7 привезли двухлетнюю малышку с многочисленными травмами. Девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже дома, где проживает ее семья. Случай банальный – взрослые не уследили, как ребенок заалел на подоконник и облокотился на москитную сетку. Сетка не выдержала веса малышки и рухнула вниз вместе с ней.

А вечером в эту же седьмую больницу привезли еще одного ребенка с похожими травмами. У семилетнего мальчика медики диагностировали переломы обеих рук, травму преддверия ротовой полости и ссадины мягких тканей лица. Выяснилось, что он также выпал из окна. И опять же виной стала невнимательность родителей и все та же москитная сетка.

К сожалению, в последние годы подобные ЧП происходят все чаще: с наступлением тепла волгоградцы открывают окна нараспашку, забывая о мерах предосторожности и детях. Поэтому в Волгограде и области опять усилят профилактическую работу в рамках акции «Ребенок в доме – закрой окно!».