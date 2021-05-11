Смертность растет: за три месяца население Волгоградской области уменьшилось на 5643 человека

Волгоград через год может потерять статус города-миллионника. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Росстат опубликовал данные о естественном движении населения в регионах по итогам первого квартала 2021 года. Статистика неутешительная – за три месяца с января по март Волгоградская область потеряла 5643 своих жителя. Смертность растет, рождаемость падает. Только за этот период число умерших волгоградцев превысило количество новорожденных в 2,22 раза по сравнению с прошлым годом. Подобная ситуация и по итогам 2020 года – минус 19 тысяч 451 человека.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованные документы, в Волгоградской области за три месяца 2021 года родились 4623 малыша. Рождаемость снизилась всего на 2%, зато смертность выросла на 24,7%. Умерли за тот же период 10 266 человек – на 2034 человека больше, чем за тот же период прошлого года – до начала пандемии. При этом в ковидных госпиталях скончались 1703 волгоградца или каждый шестой, но основной причиной смерти коронавирус признали лишь у 411 человек. Естественная убыль населения в первом квартале составила 5643 человека.

Только в марте 2021 года в Волгограде и области родилось на 255 человек меньше и умерло на 620 жителей больше. Население региона уменьшилось на 1524 человека.

При этом за три месяца текущего года волгоградцы заключили на 5,5% браков больше, чем в прошлом году. А вот разводиться стали меньше на 8%, чем в начале 2020-го.