В первом круге в матче "Ротора" и "Сочи" сильнее были черноморцы. Фото: СК "Ротор".

Сезон Российской премьер-лиги 2020/2021 годов подходит к концу. Впереди матчи предпоследнего, 29-го тура. На черноморском побережье в пятницу в 20.00 состоится встреча «Сочи» и волгоградского «Ротора». Команды продолжают вести ожесточенную борьбу в турнирной таблице. И если сочинцы сражаются за попадание в еврокубки, то сине-голубые в числе кандидатов на вылет. Так что обоим коллективам ни в коем случае нельзя терять очки, проигрывать запрещено. «КП» дает прогноз на матч 29 тура чемпионата РПЛ Сочи – Ротор 7 мая 2021.

«Сочи» к игре 29-го тура подходит с серией из трех победных матчей подряд. Команда Владимира Федотова занимает 5-е место в таблице с 49-ю очками. Столько же баллов у «Рубина», который занимает 4-ю строчку, дающее право участия в еврокубках. Сочинцы располагаются ниже казанцев по дополнительным показателям. В 28-ми играх коллектив из Краснодарского края одержал 14 побед, 7 раз сыграл вничью и столько же у него поражений. Статистика забитых и пропущенных мячей 47-32.

«Ротор» находится в похожем положении. У волгоградцев одинаковое количество очков со своим конкурентом в борьбе за выживание с «Уфой» - по 21 баллу. Только сине-голубые имеют преимущество по личным встречам и занимают 14-е место в зоне переходных матчей, а уфимцы – 15-е, которое грозит прямым вылетом в ФНЛ. А в прошлом туре подопечные Юрия Батуренко наконец-то прервали 7-матчевую безголевую и 6-матчевую проигрышную серии, чем наверняка подняли себе настроение. В 28-ми играх у «Ротора» 5 успешных матчей, 6 ничьих и 17 поражений. 13-49 - статистика забитых и пропущенных мячей.

«Ротор» и «Сочи» между собой ранее провели только 3 встречи. Мы не учитываем игры волгоградцев с другим одноименным клубом из города-курорта, который к нынешнему не имеет никакого отношения. 2 матча сочинцы и «Ротор» провели между собой в Футбольной национальной лиге-2018/2019. ФК «Сочи» дома одолел волжан со счетом 4:2. А в Волгограде противостояние сильнейшего не выявило, ничья 1:1. В первом круге текущего сезона РПЛ на берегах Волги сильнее были черноморцы – 2:1. В личных встречах сочинцы выглядят увереннее волгоградцев.

У букмекеров «Сочи» является явным фаворитом предстоящего матча. На победу хозяйской команды коэффициент 1,46. Котировки на ничью составляют 4,5. Выигрыш «Ротора» оценивается коэффициентом 7,4.

В этом сезоне «Сочи» является настоящей крепостью в домашних играх. В 14-ти матчах на родной арене южане проиграли лишь раз, одержали 9 побед и четырежды поделили очки. У «Ротора» только 2 победы в гостях, 4 ничейных результата и 7 неудач. Несмотря на то, что обеим командам нужны 3 очка, класс сочинцев явно выше. Вряд ли они позволят себе в очень ответственный момент дать слабину. Прогноз «КП» на матч Сочи - Ротор: победа хозяев со счетом 3:0.