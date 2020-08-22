"Сочи" много раз прижимал "Ротор" к их воротам. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В субботу, 22 августа, на «Волгоград Арене» матч 4-го тура Российской премьер-лиги провели «Ротор» и «Сочи». Гости перед этой встречей занимали место в середине турнирной таблицы. После трех туров сочинцы не потерпели ни одного поражения. В их активе были 1 победа и 2 ничейных результата. «Ротор» второй домашний поединок в сезоне открывал в ранге аутсайдера – 16-е место и отсутствие выигрышей.

«Сочи» открыл счет на 21-й минуте. Гости подавали серию угловых, и одно стандартное положение было воплощено в гол. Нобоа сделал подачу во вратарскую соперников, откуда Кожемякин сделал неудачный вынос мяча. Игровой снаряд оказался у Бурмистрова. И полузащитнику «Сочи» не составило труда с десяти метров расстрелять ворота «Ротора».

В матче было много острых моментов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Во втором тайме «Ротор» заиграл активнее, что поставило в затруднительное положение сочинцев. На 52-й минуте волгоградцы провели быструю атаку правом флангом. Серченков выполнил подачу к воротам, куда набегал Муллин. Без сопротивления оппонентов нападающий сине-голубых в касание переправил мяч в ворота, 1:1.

"Ротор" радуется первому голу в РПЛ на домашнем стадионе. Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Ротор» стал играть активнее, но вместо того, чтобы забить еще, пропустил сам. «Сочи» получил право на штрафной удар. Жоаозиньо сделал подачу в штрафную. Выше всех выпрыгнул Бурмистров, который головой переправил мяч в сетку. Полузащитник оформил дубль, 2:1.

Этот гол стал последним в матче. Таким образом, подопечные Владимира Федотова победили благодаря дублю бывшего полузащитника «Ротора». Бурмистров выступал за сине-голубых в 2018 году.

У Ротора была мощная поддержка. Но это не помогло. Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Сочи» в следующем туре на выезде сыграет с «Тамбовом». Игра пройдет 25 августа. «Ротор» в 5-м туре РПЛ 26 августа дома пример «Спартак».