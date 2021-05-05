Служители Арбитражного суда Волгоградской области задекларировали многомиллионные доходы

Некоторые судьи заработали больше руководства Арбитражного суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Волгоградской области опубликовал сведения о доходах своих служащих за 2020 год и их имуществе. Служители Фемиды не бедствуют. За год они задекларировали доходы в несколько миллионов рублей, в их распоряжении дома, квартиры, дачи, земельные участки и автомобили. «КП-Волгоград» публикует, что именно задекларировали служители Арбитражного суда региона.

Председатель суда Виктор Романов за год заработал 4 миллиона 430 тысяч рублей. У него в собственности нет объектов недвижимости, зато в пользовании вместе с женой и тремя детьми – две квартиры площадью 38,3 и 126,9 квадратных метра, земельный участок в 565 квадратных метров и дача площадью 66,9 квадратных метра. Два последних объекта записаны на супругу Виктора Романова. Также в распоряжении жены автомобиль «Reno Kaptur». За год она заработала 45 тысяч рублей.

Зампредседателя суда Иван Ландин задекларировал в 2020 году доход в 4 миллиона 84 тысячи рублей. У него в собственности земельный участок площадью 1450 «квадратов», жилой дом в 125,3 квадратных метра, гараж на 34 «квадрата» и хозяйственная постройка в 58,9 квадратных метра. В пользовании у Ивана Ландина квартира в 75 квадратных метров. Она записана на супругу, у которой в распоряжении еще одна квартира на 48,9 квадратных метра. За год женщина заработала 116 тысяч рублей. А зампредседателя Арбитражного суда еще владеет иномаркой «Nissan Qashqai».

Еще один зампредседателя Арбитражного суда Игорь Макаров заработал за 2020 год 2 миллиона 838 тысяч рублей. Он владеет квартирой площадью 92,7 квадратных метра, где живет вместе с супругой и ребенком. Доход жены за год – 1 миллион 50 тысяч рублей. Также она владеет кроссовером «Volvo ХС60»

Так вышло, что руководители Арбитражного суда за год заработали меньше некоторых судей. Публикуем топ-5 самых богатых служителей Фемиды. Стоит отметить, что все они в прошлом году продали недвижимость. Эти деньги также пошли в декларацию о доходе.

Больше всех за прошлый год заработала судья Айгуль Сейдалиева - 7 миллионов 981 тысячу рублей. Еще у нее в собственности квартира площадью 88,3 квадратных метра. Судья Ольга Гладышева в прошлом году увеличила свой доход на 5 миллионов 579 тысяч рублей. Она владеет двумя квартирами площадью 48 и 46,7 «квадратов», а также у нее половина доли в квартире на 44,6 квадратных метра. Председатель судебного состава Ольга Толмачева задекларировала годовой доход в размере 5 миллионов 300 тысяч рублей. У нее во владении квартира на 98,2 «квадратов», машина «BMW X3 xDrive 20D». Кроме того, в ее пользовании квартира на 104 квадратных метра и гараж на 21,6 квадратных метра.

Следом по доходу за год идет судья Ирина Маслова. 5 миллионов 177 тысяч рублей – такую сумму задекларировала женщина. Вместе с супругом она владеет квартирой площадью 71,6 квадратных метра, где они проживают с ребенком. На мужа записан автомобиль «Skoda Octavia», а его доход не задекларирован. Наконец, замыкает топ-5 самых богатых служителей Арбитражного суда Наталья Прудникова. Она заработала 4 миллиона 824 рубля. И она владеет целым рядом недвижимости – квартирами на 67,9 и 62 квадратных метра, земельным участком и жилым домом площадью 1025,4 и 106,1 квадратных метра соответственно. Ездит она на внедорожнике «Toyota RAV4», а в пользовании у нее еще гараж на 21 квадратный метр.

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