Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 мая: плюс 93 – суточный минимум заболевших в этом году

В волгоградских ковидных госпиталях пациентов становится все меньше. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области побит рекордный минимум этого года: за минувшие сутки – к 8 мая 2021 года – в регионе зафиксировали всего 93 новых случая коронавируса. В последний раз на таком уровне заболевание держалось в сентябре 2020-го. И это не может не радовать. Значит, ковид постепенно отступает, и всеобщая вакцинация приносит свои плоды. Даже в рейтинге регионов России Волгоградская область уже спустилась с 13-й строчки на 18-ю. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 8 мая 2021 года.

Инфографика Яндекс.

Уже пятые сутки в Волгоградской области численность новых случаев заражения коронавирусом держится на уровне меньше ста. Коллективный иммунитет, благодаря вакцинации, постепенно формируется. В регионе уже работают 62 стационарных прививочных пункта, 12 развёрнуты в ТЦ и ДК, есть и выездные бригады по заявке предприятий. А вчера, 7 мая, начали прививать и пациентов соматических отделений волгоградских больниц. 151 тысяча волгоградцев уже завершили вакцинацию, 288 тысяч – получили первый компонент вакцины.

Данные стопкоронавирус.рф

В ковидных госпиталях волгоградские врачи тоже не стоят на месте и уже научились бороться с COVID-19. И, чем раньше человек обращается за медпомощью, тем выше шансы на выздоровление. Так, за минувшие сутки к 8 мая после выздоровления от коронавируса выписали 85 волгоградцев. К сожалению, много еще наших жителей пытаются лечить ковид самостоятельно и теряют время, попадая в госпитали уже с осложнениями. Отсюда и все еще высокий уровень смертности от коронавируса в Волгоградской области. Сегодня в летальный список попали еще 6 волгоградцев. Итого, к 8 мая 2021 года в этом смертельном перечне уже 1158 человек.