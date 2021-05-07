В Волгограде прививки от коронавируса начали делать пациентам в стационарах

Фото администрации ВО.

Власти Волгоградской области придумывают все новые и новые способы, как увеличить число привитых от коронавируса людей в регионе. Прививочные пункты уже действуют не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. А теперь возможность сделать прививку от COVID-19 появилась и у тех, кто проходит лечение соматических отделениях волгоградских больниц. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации региона.

Конечно же, перед тем, как сделать прививку человеку, который на данный момент проходит лечение в стационаре, их лечащие врачи собирают анамнез, определяют отсутствие противопоказаний, и лишь после этого пациенту разрешают сделать укол «Спутника V». Вторую дозу препарата гражданин получит через 21 день уже в поликлинике по месту жительства.

- К вакцинации этих пациентов привлекли мобильные прививочные бригады медучреждений, на чьей территории обслуживания находится стационар. Так, накануне Дня Победы прививки сделали пациенты Волгоградского областного госпиталя ветеранов войн. Первую дозу вакцины получили уже 40 человек из госпиталя, - отмечают в администрации региона.

Напомним, что на данный момент в Волгоградской области работают уже 62 стационарных прививочных пункта, еще 12 развёрнуты в ТЦ и ДК. Кроме того, по заявкам формируют выездные бригады на предприятия.

- На сегодняшний день первый компонент вакцины получили больше 228 тысяч человек (более половины из них старше 60 лет), завершила вакцинацию почти 151 тысяча жителей, - уточняют в администрации Волгоградской области.