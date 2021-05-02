В Волгоградской области глава поселения связал и выбросил в мусорку живую собаку

Мужчина не испытал сострадания к бездомной собаке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области глава одного из поселений издевался над животным. Бездомная собака лежала у обочины в полуживом состоянии. Возможно, ее сбила машина. Мужчина решил не помогать четвероногому, а связал лапы и выкинул его в мусорный бак. Сообщения об этом публиковались в социальных сетях. На помощь собаке бросились прохожие. А бесчувственное отношение к бездомной собаке продемонстрировал глава одного из поселений Фроловского района региона. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в областном отделении партии «Единая Россия». Чиновник является членом партии.

- Руководство регионального отделения партии «Единой России» разбирается в ситуации с сообщением о жестоком обращении с животными на территории Фроловского района. Все обстоятельства выясняются. Если информация подтвердится, он будет незамедлительно исключен из партийных рядов, - добавили в отделении партии.

Также чиновником займутся полицейские. А неравнодушные жители Фроловского района отвезли собаку к ветеринарам. Известно, что состояние животного было тяжелым.

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