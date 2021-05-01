В первом круге в матче "Ахмата" и "Ротора" сильнее были грозненцы. Фото: ФК "Ахмат".

28-й тур Российской премьер-лиги откроется матчем в Волгограде между «Ротором» и грозненским «Ахматом». Эта игра станет заключительной для сине-голубых в родных стенах в рамках текущего сезона лиги. Но они имеют шансы провести еще один домашний матч в мае. Для этого им нужно побеждать и подниматься с зоны прямого вылета в переходные игры. Так что «Ротору» очки нужны как воздух, чтобы не вылететь в ФНЛ. А «Ахмат» уже освободился от больших турнирных задач, обосновавшись в середине таблицы. Но вряд ли гости прилетели в Волгоград дарить очки. «КП» рассказывает о главных моментах матча Ротор – Ахмат 1 мая 2021.

Статистика личных встреч Ротора и Ахмата состоит только из трех встреч. Волгоградцы одержали одну победу, грозненцы обыгрывали сине-голубых дважды. Успехом «Ахмата» завершилась и игра первого круга. Местная команда в столице Чечни выиграла со счетом 3:1. Статистика забитых мячей очных дуэлей 6-3 в пользу «Ахмата».

Прогнозы букмекеров в матче Ротор – Ахмат 1 мая 2021 предсказывают победу гостей. Но грозненцы не явные фавориты. На и победу коэффициент равен 2,16. Ничья оценивается котировками 3,3, а выигрыш «Ротора» - 3,65. Прогноз «КП» на матч Ротор – Ахмат: минимальная победа волгоградцев.

Стартовые составы на игру Ротор – Ахмат будут объявлены примерно за час до начала игры. Матч Ротор – Ахмат начнется 1 мая 2021 в 14:00.

Прямую видеотрансляцию матча Ротор – Ахмат можно посмотреть 1 мая 2021, начиная с 13:55 на телеканале «Матч. Премьер». В 14:00 начнется прямая телетрансляция матча Ротор – Ахмат.