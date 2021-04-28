Как будет работать общественный транспорт 2 и 9 мая 2021 года в Волгограде: на Пасху и Красную горку пустят автобусы до кладбищ

Автобусы на кладбища будут ходить с 9 до 15 часов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Пасхальное воскресенье и на Красную горку, 2 и 9 мая 2021 года в Волгограде будут работать 13 автобусных маршрутов, на которых горожане смогут доехать до кладбищ в шести районах. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, на линии выйдут около 70 больших автобусов. Ходить автобусы на городские кладбища будут 2 и 9 мая 2021 с 9 до 15 часов. Точное расписание для них не установили, автобусы будут отправляться от конечных по мере заполнения.

- Оплатить проезд в автобусах, следующих до кладбищ 2 и 9 мая, волгоградцы смогут как наличными, так и картой «Волна», будут действовать льготные и общегражданские проездные, - сообщили в администрации Волгограда.

На каких автобусах можно доехать до кладбищ в Волгограде 2 и 9 мая 2021: в Тракторозаводском районе: от площади ВГТЗ до Алюминиевского и Верхнезареченского кладбищ; на Красном: от 39-й Гвардейской до Краснооктябрьского кладбища, от улицы Титова до кладбища в Вишневой балке; в Дзержинском: от Землячки до Моторного кладбища; в Ворошиловском: от площади Советской до старого кладбища, от «Обувной фабрики» - до нового; до Кировского кладбища - от остановок «Пос. Руднева» и «ВолгоГРЭС»; до старого и нового кладбищ в Красноармейском - от «Юбилейного» и от «Бульвара Энгельса».

И учтите, на личном автомобиле припарковаться у городских кладбищ в эти дни будет весьма проблематично.