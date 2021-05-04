Как будет работать общественный транспорт на 9 мая 2021 года в Волгограде: не создавайте давки – места хватит всем

В городе-герое муниципальный общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. Фото: пресс-служба мэрии.

В воскресенье, 9 мая, жители и гости Волгограда отметят День Победы. На мероприятиях ожидается немало людей – волгоградцы соскучились по праздникам. Для удобства отдыхающих, в городе-герое весь муниципальный общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе мэрии.

9 мая автобусы, трамваи и троллейбусы будут курсировать до 23:00, а скоростные трамваи – до 00:00. Стоит учесть, что на общественном транспорте не получится доехать до остановок «Мамаев курган» и «Центральный стадион». Придется выходить раньше или позже и пройтись пешком. Отметим, что это сделали с целью безопасности.

После мероприятий волгоградцев просят не создавать давки – места хватит для всех, нужно просто подождать. С 22:00 и до 23:00 скоростные трамваи будут курсировать максимально часто, а после одиннадцати ночи – каждые 10 минут. Последний вагон отправится от станции «Ельшанка» в 23:30. Стоит рассчитать время, чтобы добраться до дома на общественном транспорте.

Чаще будут ездить трамваи от «Детского центра» № 1, 2, 4, 10 в направлении Советского, Дзержинского и Ворошиловского районов, а также троллейбусы №№9, 12 и 15А, которые довезут пассажиров до Краснооктябрьского, Тракторозаводского и Дзержинского районов.

Позаботились власти и о православных, которые в праздник Красной горки посещают кладбища. 9 мая с 9:00 до 15:00 для них будут работать 13 дополнительных маршрутов (порядка 70 автобусов).

- От конечных остановок в 6 районах города автобусы будут отправляться по мере заполнения. Оплатить проезд в них волгоградцы смогут как наличными, так и картой «Волна», будут действовать льготные и общегражданские проездные билеты, - отметили в мэрии.

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