Что известно о погибшем в прямом эфире владельце салона красоты из Волгограда

Почему успешный, состоятельный, здоровый мужчина ушел из жизни, выясняют правоохранительные органы. Фото: с личной странички Вадима Рудыкина.

В начале апреля владелец салона «Формула красоты» Вадим Рудыкин отметил свое 44-летие, а через несколько недель свел счеты с жизнью в прямом эфире в Instagram. Знакомые и коллеги, шокированные известием о трагедии, в один голос утверждают: Вадим всегда был открытым и жизнерадостным человеком, его салон красоты пользовался популярностью у волгоградцев, а сам он вел активную жизнь, занимался спортом, любил готовить и делать красивые прически.

Напомним, о гибели волгоградского бизнесмена стало известно 25 апреля: накануне его тело нашли в квартире в многоэтажке на улице Хиросимы в центре Волгограда. Все свидетельствовало о том, что мужчина ушел из жизни сам. Были и очевидцы: Вадим включил трансляцию с профиля в Instagram. Видеоэфир со всем происходящим увидели сотрудники салона красоты, они и сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Запись впоследствии удалили. Однако знакомая бизнесмена, владелица салона «Фабрика красоты» Элина Эрлих, рассказала «КП-Волгоград» о том, что за два дня до смерти Вадим публиковал странные записи.

- Мы были знакомы с Вадимом восемь лет. Очень дружелюбный, уравновешенный, отзывчивый, приятный в общении человек. Его сотрудники им гордились и любили. Салон – его детище, он жил работой, - говорит Элина.

После развода с супругой бизнесмен, действительно, находил утешение в работе. У него осталось двое детей. Семью Вадим любил, пытался восстановить отношения, очень переживал из-за расставания. Потом привел себя в форму, подкачался, занялся пауэрлифтингом, увлекся правильным питанием. Регулярно выставлял сторис, где демонстрировал свои кулинарные навыки. Любил пошутить, открыто общался с прессой о проблемах бизнеса.

- Мы неделю назад созванивались, все было хорошо. Но за два дня до трагедии я увидела подозрительные записи в соцсетях Вадима. В одной из них написал, что хуже времени за последние 15 лет у него не было. Я тогда почувствовала неладное. А потом опубликовал информацию, что «во время вынужденной командировки задавайте вопросы жене» и выложил фото бывшей супруги. Такого он точно никогда не делал, - продолжает Элина. – Я знаю, что Вадим очень редко бывал в командировках. Он вообще не любил бросать салон, регулярно вникал в каждую мелочь, контролировал рабочий процесс. Я живу рядом, каждый вечер видела его машину у здания. Все это показалось странным.

Бизнесмен никогда не говорил о материальных проблемах. Аренда – это основная статья расходов, но помещение салона было в собственности, а налоги минимизированы. Тем более, у Вадима финансовое образование. Почему успешный, состоятельный, здоровый мужчина ушел из жизни, выясняют правоохранительные органы.

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