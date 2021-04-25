В Волгограде владелец салона красоты покончил с собой в прямом эфире

Тело мужчины нашли в квартире. Фото: с личной странички в Instagram погибшего.

Тело 44-летнего владельца салона «Формула красоты» Вадима Рудыкина нашли в квартире в Центральном районе Волгограда накануне, 24 апреля. Мужчина покончил с собой в прямом эфире в Instagram. Об этом «КП-Волгоград» сообщил собственный источник.

Трагедия произошла в одной из квартир элитной многоэтажки на улице Хиросимы. Смерть в прямом эфире успели увидеть коллеги погибшего. Он включил трансляцию с профиля салона красоты и снимал себя. Об этом сообщили в правоохранительные органы. Впоследствии погибшего обнаружили в туалетной комнате. Запись сразу же удалили со странички.

Известно, что несколько лет назад бизнесмен развелся с супругой, у него осталось двое детей. Говорят, он очень любил семью и расставание на него сильно подействовало. Однако знакомые и коллеги всегда видели Вадима Рудыкина в хорошем расположении духа.

- Он был добрым, жизнерадостным, никогда не унывал. Никто и подумать не мог, что такое случится, - рассказали в салоне.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.

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