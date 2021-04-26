Волгоградского тренера посадили на 15 лет за изнасилование воспитанницы

Тренера посадили на 15 лет. Фото: Ирина Ли.

Сегодня, 26 апреля, Советский районный суд Волгограда вынес приговор по резонансному уголовному делу, фигурантом которого стал тренер по тхэквондо Антон Ли: за изнасилование воспитанницы спортсмену дали 15 лет колонии строгого режима. Эта история получила огласку благодаря многочисленным сторонникам Антона, которые уверены – его оклеветали.

- Мы, конечно, в шоке, - плачет мама тренера Ирина Ли. Женщина едва сдерживает эмоции. – Приговор огласили очень быстро. Все было заранее решено, но мы будем подавать апелляцию.

Сегодня у здания суда собрались сторонники осужденного тренера. Фото: Ирина Ли.

Напомним, в 2019 году занимавшаяся в спортклубе «Торнадо» Вера* заявила, что три года, с 2013-го по 2015-ый, неоднократно вступала в интимную близость с тренером. Впервые это произошло в лагере, а потом – в машине BMW, которую Антон Ли официально купил только в конце 2016-го и вскоре продал. Кстати, иномарку так и не нашли, а в уголовном деле фигурировала фраза - «в неустановленном транспортном средстве».

В деле, по словам адвокатов и родных, были несостыковки, а причиной судебных разбирательств стала война между конкурирующими клубами. Однако сама потерпевшая красочно описывала преступные эпизоды. Увы, до приговора 19-летняя Вера не дожила – в январе 2020-го она разбилась в аварии: ехала с 24-летним другом в салоне «Датсун», машина зацепила «Ладу» и вылетела в кювет. Буквально месяц назад покончил с собой чудом выживший водитель, с которым она планировала перебраться в Питер.

- Это для всех трагедия, - говорит мама осужденного. – Тут нет выигравшей стороны. Но мы намерены бороться за справедливость, так как считаем, что собранные доказательства не доказывают вину моего сына.

Отметим, родственники Веры отказались общаться. Известно, что бабушка Елена Мантурова, воспитывающая девочку, регулярно ходила на заседания и добивалась справедливости в память о погибшей внучке.

*имя героини публикации изменено согласно законодательству