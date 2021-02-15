Виноват Ли? Волгоградского тренера судят за изнасилование воспитанницы

Антона Ли, тренера по тхэквандо, обвиняют в изнасиловании воспитанницы. Фото: Ирина Ли.

Сегодня состоялось очередное заседание в Светском районном суде Волгограда по нашумевшему делу о тренере, которого обвиняют в изнасиловании юной спортсменки. В прошлом Антон Ли – тренер по тхэквандо и примерный семьянин, а Вера* – воспитанница спортклуба, где он работал. Обучение боевому искусству закончилось не победами и медалями: Ли попал на скамью подсудимых после того, как ученица обвинила его в сексуальном насилии пятилетней давности. Сама Вера не дожила до приговора – погибла в аварии. Антону же «светит» провести в худшем случае 20 лет в тюрьме. Как и многие подобные дела история вызвала огромный резонанс: воспитанники и их родители в один голос твердят, что Антон Ли не виноват и ходят по ток-шоу. «Комсомолка» пообщалась с участниками нашумевшего дела и попыталась разобраться: виноват Ли?

БЫЛА ДЕВСТВЕННИЦЕЙ?

- Меня просят написать заявление! О том, что мы спали и все такое.

- Пиши.

- Ты уверен? Знаешь, что тебе будет? Что собираешься делать?

- Ничего, пусть ведется расследование.

- Типа ты не понимаешь, что сделал? Не признаешь вину?

- Какую вину?

- А что в лагере было, помнишь? Я тебя ввожу в курс дела. Что собираешься делать? Тебя посадят.

- Нужно доказать.

- Докажут. Очень много жертв твоих похождений! Так ты признаешь свою вину?

- Нет.

- Офигеть! Зачем ты это делал? Тебя признают педофилом и тебя посадят. Я не хочу писать заявление, но хочу тебя наказать.

- Почему ты раньше не написала?

- Меня ПРОСЯТ.

Этот диалог состоялся между Антоном Ли и Верой до описываемых ниже событий. Сразу отметим, что процесс закрытый, судебные заседания тоже. Но нам удалось разузнать немало интересного.

Уголовное дело на Антона Ли завели 4 апреля 2019 года по статьям 134 и 135 УК РФ – «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия». Тренера взяли под стражу, максимальный срок ареста – год. За этот год следователи должны были собрать доказательства, что тренер действительно переспал с девочкой.

В чем его же обвинила спортсменка известного тренера? В том, что он склонял ее к интимной близости. Три года, с 2013 по 2015-й. То есть все началось, когда Вере было 12 лет. По показаниям потерпевшей, первый эпизод случился в лагере, куда поехал и Антон Ли, и другие воспитанники. Все происходило в уличном туалете: таком, обычном, где нет дверей и два входа – для юношей и девушек. Якобы там, куда в любой момент могли зайти посторонние, мужчина заставил девочку ласкать его. Свидетелей нет.

В деле куча нестыковок. После лагеря близость между спортсменкой и тренером, по сло