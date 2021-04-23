«Сталинград - 2021»: потомки маршала Чуйкова, генерала де Голля и ветераны Франции и США приехали в Волгоград

Проект "Сталинград-2021" собрал в канун Дня Победы ветеранов из России, Франции и США. Фото: АВО

Сохранению памяти героев битвы на Волге посвящен российско-французский проект «Сталинград - 2021». В местах самых ожесточенных боев исследователи двух стран ведут поисковые работы. Найденные останки будут торжественно перезахоронены на главной высоте России - Мамаевом кургане 24 апреля. Накануне на пресс-конференции в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» организаторы проекта из Фонда развития русско-французских исторических инициатив рассказали о своей миссии.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поприветствовал гостей и, особенно, ветеранов, и отметил, что именно здесь, в Сталинграде, решалась судьба войны.

- Сегодня вместе с французскими товарищами мы продолжаем работу по сохранению исторической памяти. Наши страны были союзниками в ходе Второй Мировой войны. Вместе сражались с фашизмом. И вместе победили. Сегодня Россию и Францию объединяют прочные партнерские отношения, а наши народы - проверенная временем дружба, - отметил Андрей Бочаров. В память о павших воинах глава региона объявил минуту молчания.

«МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ»

В Волгоград в эти дни приехали ветераны Второй мировой войны. Среди них участник Сталинградской битвы и первого парада победы Евгений Куропатков, французский ветеран Роже Доре - знаменосец 2-й танковой дивизии маршала Леклерка, и американец Чарльз Норман Шей, который в качестве медика участвовал в первой волне высадки союзников в Нормандии.

Ветераны из Франции и США не побоялись преодолеть тысячи километров в период пандемии, чтобы своими глазами увидеть легендарный Сталинград. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Никаких медалей, которые вручаются по поводу памятных мероприятий, я не ношу, потому что в них нет смысла. Только боевые медали, - с гордостью показывает свои награды Роже Доре. На груди ветерана знак дивизии генерала Леклерка, в которой он служил. - Именно этот дивизион не сдался в 1940 году, когда сдавалась Франция. Генерал де Голль попросил нас продолжить борьбу, и мы это сделали. Нас было немного. Я сражался в Нормандии. Именно высадка союзных войск помогла нам получить оружие, что в итоге помогло изменить ситуацию. Затем нам пришлось пройти всю Францию, как и вам по своей стране, чтобы ее освободить. В Германии у нас было две задачи. Одна – путь на Берлин. Вторая – стратегическая, в районе Альп, чтобы помешать фашистским войскам прийти на помощь.

Однажды ветеран Роже Доре встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, теперь приехал в Волгоград. И это несмотря на ситуацию с коронавирусом во всем мире.

- Для меня было важно посетить вашу страну и представить здесь Францию, - заявил фронтовик. В 95 лет у него немало проблем со здоровьем, тяжело ходить, поэтому иногда приходится использовать коляску. Но это его не помешало ветерану преодолеть тысячи километров. Ему есть о чем рассказать.

Ветеран Роже Доре и Пьер Малиновски. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ БЕСЦЕННА

- Память, которую мы сохраняем – бесценна. Подобного рода проекты позволяют познакомить молодежь с историей Сталинградской битвы, со Сталинградом - сделать для их поколения эти слова такими же значимыми. Сейчас есть такая тенденция изменять учебники истории, у нас в Европе тоже. Сталинградской битве в учебнике посвящена всего одна страница. И сегодня мы сможем сделать так, чтобы молодое поколение узнали о миллионах солдат, которые здесь погибли, - рассказал о главной цели проекта президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский.

По его словам, 30-летние французы прекрасно знают, что такое Сталинградская битва, а вот для молодежи младше 20 лет Сталинград – это лишь местный квартал.

- Мы здесь, чтобы помнить, чтобы поддержать историю своими действиями. Генерал де Голль дважды был в Сталинграде-Волгограде. Сегодня я приехал сюда вместе с сыном, который участвует в раскопках, - подчеркивает еще один участник проекта, потомок генерала Лоран де Голль. Его тетя участвовала в Сопротивлении, была в концлагере. Так что о той войне он знает из первых уст.

- Наверное, любовь к этой земле перешла ко мне от деда, - признается внук легендарного маршала Николай Чуйков. Он частый гость в Волгограде, где на Мамаевом кургане похоронен его легендарный дед. Поэтому для него приезд ветеранов в столь непростое время – это «как лучик света».

А ветераны, которым уже под сто лет, стараются быть в форме, в прямом и переносном смысле.

- Я когда лежал в больнице, говорил: в Сталинграде не сдались, и здесь не садимся! – смеется фронтовик Евгений Куропатков.

Губернатор пообщался с каждым из ветеранов. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Раскопки в волгоградских степях у поселков Кузьмичи и Рассошки идут в любую погоду. Уже 24 апреля останки погибших под Сталинградом солдат предадут земле на Мамаевом кургане. По словам Пьера Малиновски, происходить это будет со всеми воинскими почестями на Мемориальном кладбище, в присутствии ветеранов.

- Мы полностью одобряем эту миссию, - отметил председатель Совета ветеранов Волгограда Александр Струков.

- У нас в России столько не похороненных, - подчеркивает участник Сталинградской битвы Евгений Куропатков. - Это всем известно, это не секрет. Низкий поклон, за то, что вы делаете.

Не случайно говорят, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат.