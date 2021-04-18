Состояние средней тяжести: пострадавшую при обрушении балкона женщину госпитализировали в Волгограде

Обрушение балкона произошло в пятиэтажке в Ворошиловском районе Фото: Иван МАКЕЕВ

18 апреля в Ворошиловском районе Волгограда произошло обрушение балкона в многоквартирном доме. ЧП произошло на улице Рабоче-Крестьянской в четырехэтажке №59. В результате происшествия травмы получила 64-летняя женщина, которая в момент обрушения стояла на балконе. Ее на скорой помощи увезли в травматологическое отделение Волгоградской областной клинической больницы №1. Как рассказали "КП-Волгоград" в облздраве, состояние пациентки средней степени тяжести.

Балкон рухнул на четвертом этаже здания. На месте работают экстренные службы, сотрудники муниципальных служб, представители муниципальной жилищной инспекции и администрации Ворошиловского района. Территорию обрушения огородили, в течения дня мусор и фрагменты балкона уберут. Прокуратура начала проверку. Доследственную проверку начало и региональное Следственное управление СКР.

- По предварительным данным, пострадавшая проживает на четвертом этаже дома, расположенного на улице Рабоче-Крестьянской. Сегодня во время нахождения женщины на балконе своей квартиры обрушилось его основание. Вместе с бетонной конструкцией волгоградка упала на балкон третьего этажа, получив травмы позвоночника. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

Ответственность за техническое состояние балконных плит несет управляющая организация. Известно, что в прошлом году управляющая компания дома №59 по улице Рабоче-Крестьянской - ООО «УК Ворошиловского района» - получило предписание привести в порядок балконные плиты в ряде квартир. Специалисты муниципальной жилищной инспекции по согласованию с прокуратурой готовят документы для проведения еще одной проверки состояния фасадов и балконов дома по факту случившегося.

- После обследования УК получит предписание обеспечить безопасность граждан и произвести надлежащие работы с указанием всех балконных конструкций, требующих незамедлительного ремонта. Сотрудники УК, обслуживающей данный дом, предупредили всех жителей об опасности использования балконов до окончания обследования, - отметили в администрации города.