Что произошло после матча Ротор - Динамо

Сине-голубые проигрывают уже пять матчей подряд. И ни одного гола. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В матче 26 тура РПЛ «Ротор» опять проиграл. Московские «Динамо» буквально разгромило сине-голубых на «Волгоград Арене»: матч завершился со счетом 0:3 в пользу гостей. Это уже пятое поражение «Ротора» подряд, и шестой матч, в котором волгоградцы не смогли забить ни одного гола. «КП» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча «Ротор» - «Динамо» 17 апреля 2021.

«ТАКИЕ МЯЧИ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСКАТЬ»

«Динамо» ликует, а «Ротор» ждет очередной разбор полетов. Волгоградские фанаты очень надеялись, что сине-голубые порадуют их голами на родном поле «Волгоград Арены». Не порадовали. Хотя начали игру неплохо, но назначенный в створ ворот «Ротора» пенальти переломал ход игры. Волгоградцы уходили с поля с поникшими головами. Пообщаться с фанатами остался только Камиль Муллин. Болельщики негодовали, а толку.

Камиль Муллин остался один разговаривать с фанатами. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Хотя Хасанби Биджиев, который формально выполняет сейчас роль главного тренера «Ротора» (пока у Батуренко нет лицензии Про), на пресс-конференции заявил, что на его взгляд матч прошел в достаточно равной борьбе, и ребята практически выполняли план, который им давался на игру.

- Да, пенальти стал для нас неожиданным. Но даже после него команда собралась и даже прибавила агрессивности, усилили давление на соперника, и были моменты для взятия ворот. Но, как гласит старая истина – «Не забиваешь ты, забивают тебе», - пытается найти подходящее объяснение Хасанби Биджиев.

Но признается, что первые два гола были очень обидными.

- Мы пропустили со стандартов. Конечно, такие мячи нельзя пропускать – это однозначно, - не отрицает тренер «Ротора». – В любой игре все решают микроэпизоды. Мы эти эпизоды сегодня упустили, а соперник – решил, отсюда и результат матча.

Тренер «Динамо» Сандро Шварц в свою очередь похвалил своих игроков за борьбу, за быстрые атаки и на пресс-концеренции выглядел довольным.

- Хоть игра складывалась для нас достаточно непросто в первом тайте. Мы никак не могли пробиться через центр и защиту соперника, поэтому во втором тайме стали активнее использовать фланги. И забитые голы еще раз подтверждают, что «стандарты» приносят результат – подчеркнул тренер москвичей.

Впереди у «Ротора» еще одна нелегкая битва: волгоградцев ждет встреча с лидером чемпионата «Зенитом».

- Что планируете предпринять, чтобы переломить безголевую игру сине-голубых? -интересуются журналисты у тренера волгоградцев.

- Безусловно, матч с «Зенитом» будет очень сложным. Но будем готовиться, искать схему, которая будет эффективной, - все, что смог сказать Хасанби Биджиев.