«Пусть этот год принесет нам огромное счастье»: молодая семья, погибшая в аварии с тремя грузовиками под Волгоградом, строила большие планы

13 апреля Василию только исполнилось 29 лет, Юлии было 27. И у них были большие планы на жизнь. Фото семьи предоставили друзья погибших.

«Это действительно чудо», - говорят волгоградские врачи о состоянии трехлетнего малыша, уцелевшего в жутком ДТП с тремя грузовиками, которое произошло 15 апреля в Калачевском районе Волгоградской области. Мальчика спасло детское кресло. Его буквально выдавило в окно с заднего сиденья. Когда спасатели достали ребенка из покореженной «Лады Калины», он был в полусознательном состоянии. Но живой и практически невредимый. Его в срочном порядке госпитализировали в больницу №7 города Волгограда. Осмотрев, медики диагностировали у него перелом берцовой кисти. В остальном малыш не пострадал. Сутки он пробыл под наблюдением медиков, а сегодня. 16 апреля, мальчика разрешили забрать бабушке, которая примчалась в Волгоград, как только узнала о случившемся.

«ЕХАЛИ В РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ»

В гости к родным и ехала в тот вечер семья. Вася и Юля сами родом из Ростовской области: он – из Семикараковского района (кстати, 13 апреля ему только исполнилось 29 лет). она – из станицы Морозовской. Оба окончили ДонГАУ. В университете, кстати, и познакомились. Встречались все пять лет учебы, а после окончания вуза поженились. В последнее время молодые жилы в Иловлинском районе Волгоградской области – там главе семейства предложили хорошую работу. Они строили большие планы на этот год.

«Пусть этот год принесет нам огромное счастье и радость», - так подписана последняя фотография в инстаграме Юлии. Это было пожелание под новогодней елочкой в 2021 году.

Накануне трагедии молодые решили устроить себе мини-отпуск. И, прихватив трехлетнего сынулю, отправились в родительский дом Василия. Хотели отдохнуть на природе. Но в родные места они так и не добрались. Их «Ладу Калину» просто смяло между двумя бензовозом и автовозом.

Водитель "МАНа" врезался в колонну машин. "Ладу Калину", в которой ехала семья, смяло между бензовозом и автовозом. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

«До сих пор не могу поверить в случившееся. Они были просто чудесной парой. Милая Юлечка, и Вася - добрейшей души человек, спокойный, веселый. Мы учились все вместе и дружили долгие годы. Простите, тяжело говорить», - говорит подруга семьи Анастасия.

Виновником смертельного ДТП на трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский», по предварительным данным волгоградского Главка, стал 59-летний водитель «МАНа». Это он на полной скорости влетел в колонну машин, остановившуюся на светофоре. Он также погиб на месте. Ведется следствие, причины и обстоятельства аварии уточняются.